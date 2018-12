Jak uchronić się przed utratą plonu podczas nadchodzącego lata?

Czas żniw to kulminacyjny moment wielomiesięcznej pracy rolnika. Dlatego też tak ważne jest, by wykorzystany sprzęt cechował się jak najwyższą wydajnością i niezawodnością. Obecna aura zapowiada kumulację prac żniwnych w bardzo krótkim okresie. Wymusza to na rolnikach pośpiech i prace kombajnami z maksymalną wydajnością. Dlatego warto wiedzieć, co wpływa na ich efektywność w trakcie żniw.

Płynny przepływ masy żniwnej przez kombajn

Zbierany plon poddawany jest obróbce w kombajnie na kilku etapach: podawanie, omłot, separacja, czyszczenie oraz zagospodarowanie resztek pożniwnych. – W ramach tych etapów plon powinien przepływać przez poszczególne podzespoły w sposób płynny, tak aby żaden z nich nie był czynnikiem ograniczającym przepływ. Zapewnia to wysoką wydajność maszyny – mówi Mateusz Janicki z John Deere Polska.

Wydajne kombajny klawiszowe posiadają najczęściej duży bęben młócący na przykład z 10 cepami, z których aż 4 zawsze pracują na klepisku. Innym charakterystycznym elementem w wydajnych kombajnach jest wielobębnowy układ młócący gwarantujący dużą powierzchnię aktywnej separacji. – Przykładem mogą tutaj być kombajny John Deere z serii T, gdzie dodatkowo dzięki zastosowaniu bębna nasiębiernego zapewniony jest łagodny przepływ masy oraz minimalne uszkodzenia słomy i ziarna – podkreśla przedstawiciel John Deere.

Automatyzacja oznacza zwiększoną wydajność

Jednym z kolejnych elementów wpływających na wyższą wydajność jest automatyzacja kombajnu, na przykład satelitarny system automatycznego prowadzenia (AutoTrack). Dzięki jego zastosowaniu operator może zostać odciążony od ciągłego obserwowania czy koszenie odbywa się pełną szerokością zespołu żniwnego. Takie wsparcie ze strony maszyny pozwala operatorowi skupić się na monitorowaniu innych funkcji kombajnu. Tego typu układ poprawia wydajność kombajnu i pozwala na podniesienie prędkości jazdy podczas zbioru i koszenie pełną szerokością zespołu żniwnego. Do tego zapewnia wyższą wydajność podczas pracy po zmierzchu oraz przy ograniczonej widoczności (kurz).

Zastosowane w kombajnach innowacyjne rozwiązania takie jak, np. Interaktywna Regulacja Kombajnu (ICA) pozwalają operatorowi określić, co dla niego jest priorytetem: jakość ziarna, słomy czy np. poziom strat. System analizuje na bieżąco informacje otrzymywane z kamer skanujących masę żniwną na przenośniku czystego ziarna oraz niedomłotów. Od razu dokonuje korekty w ustawieniach parametrów takich jak: prędkość bębna młócącego, szczelina klepiska, zakres otwarcia sit, itp., tak aby nie przekroczyć ustawionego przez operatora poziomu strat i jakości ziarna a jednocześnie zapewnić maksymalną wydajność.

Ważnym aspektem automatyzacji w kombajnach jest system automatycznej synchronizacji prędkości i kierunku jazdy ciągnika z kombajnem (MachineSync). – Umożliwia on wyładunek ziarna w trakcie koszenia z wyższą prędkością. Prowadzi to do zmniejszenia strat ziarna podczas jego rozładunku i zwiększenia wydajności pracy na polu – tłumaczy Mateusz Janicki.

Bardzo wydajny zespół żniwny

Na wydajność kombajnu ogromny wpływ ma odpowiednio dobrany przyrząd żniwny pozwalający na szybkie przystosowanie do zbioru różnych upraw. W ten sposób firma John Deere oferuje wiele rozwiązań takich jak przyrządy z wysuwanym stołem, z przenośnikiem taśmowym czy elastyczną kosą. Obecna aura zapowiada konieczność jednoczesnego zbioru różnych rodzajów plonu np. rzepak i zboża. Technologia regulacji szerokości stołu zespołu żniwnego przyspieszy przygotowanie kombajnu do szybkiego i płynnego przejścia pomiędzy uprawami.

Zespół czyszczący

Najwyższą czystość zebranego ziarna gwarantuje odpowiedni układ czyszczący. Zastosowanie specjalnej konstrukcji sit np. HP (wysokiej wydajności) oraz ich duża powierzchnia zapewnia doskonałe parametry zebranego materiału.

John Deere wykorzystuje np. rozwiązania z branży lotniczej, tj. lekkie, aluminiowe elementy połączone nitami. Pozwala to uzyskać najwyższą trwałość konstrukcji kosza sitowego i ograniczyć wywoływane przez niego drgania. Podczas pracy w terenie pagórkowatym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wyższą wydajność jest poziomowanie kombajnu. Na przykład kombajny marki John Deere mogą być dostarczone w wersji HillMaster, czyli maszyny z systemem poziomowania całego kombajnu.

Gwarancja wysokiej wydajności

Wielu producentów na rynku deklaruje wysoką wydajność swoich kombajnów, przedstawiając różne rozwiązania. Jednak obecnie tylko jeden producent – John Deere jest tak odważny, że gwarantuje wysoką wydajność swoich kombajnów serii T, potwierdzając to gotowością do wypłaty aż 40 000 zł rolnikowi w przypadku nie osiągnięcia wyższych wyników pracy na jego polu. Do rywalizacji zapraszani są właściciele kombajnów Claas i New Holland z segmentu kombajnów John Deere serii T.

W przypadku zwycięstwa maszyny konkurencyjnej, jej właściciel otrzyma gwarantowaną kwotę 40 000 zł. zawierającą odpowiedni podatek. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.deere.pl/pl/campaigns/ag-turf/combine-challenge/