Jak sytuacja na Ukrainie może rzutować na światowe rynki pszenicy?

Ukraina i Rosja należą do najważniejszych producentów pszenicy na świecie, zatem konflikt pomiędzy tymi państwami może mieć duży wpływ na rynek tego zboża.

– Biorąc pod uwagę znaczenie Rosji i Ukrainy na światowych rynkach zbóż, sytuacja wokół granicy rosyjsko-ukraińskiej ma wpływ na rynki pszenicy. Ponieważ jednak istnieje wiele czynników – z których wiele jest dość niestabilnych – wpływających na rynki, określenie dokładnego zakresu wpływu napięć nie jest możliwe, ale obecna sytuacja już powoduje dodatkową niepewność na rynkach – powiedziała agencji TASS Monika Tothova, ekonomistka Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

– Rzeczywisty wpływ napięć będzie zależał od tego, jak długo te czynniki będą trwały i jak będą się rozwijać. Jeśli dojdzie do pogorszenia ogólnej sytuacji z istotnym wpływem na produkcję, logistykę eksportu itp., to wpływ na światowe rynki pszenicy będzie znaczny –stwierdziła Tothova.

W najbliższych tygodniach FAO ma opublikować pierwsze prognozy dotyczące produkcji zbóż w 2022 roku uwzględniające także sytuację geopolityczną. Z pewnością z tego raportu dowiemy się nieco więcej. Jeśli chodzi o wpływ potencjalnego konfliktu na eksport zbóż z zeszłego roku, powinien być on o tyle nieznaczny, że największe ilości zbóż eksportuje się z Rosji i Ukrainy bezpośrednio po żniwach, a wraz z upływem czasu tempo eksportu spada, a obecnie określane jest jako “niskie”. Pewne jest natomiast, że każda tego typu okazja, w tym przypadku widmo konfliktu zbrojnego, sprzyja spekulacjom, co widać na wahaniach notowań pszenicy czy to na paryskiej giełdzie MATIF, czy po drugiej stronie Atlantyku.