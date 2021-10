Jak skutecznie poprowadzić plantację kukurydzy? Tegoroczne doświadczenia [video]

Dzisiaj poznamy strategię nawożenia kukurydzy zaprezentowaną przez Wojciecha Biniewicza, od wielu lat zajmującego się uprawą tej rośliny oraz Marka Wysockiego, przedstawiciela firmy Luvena S.A.

Gospodarstwo Pana Wojciecha Biniewicza znajduje się w gminie Gostynin na glebach klasy IIIb i IVa o pH 6,4. Roślina uprawiana jest od 2010 roku w monokulturze. W tym roku siew kukurydzy miał miejsce w terminie optymalnym 20 kwietnia. Wczesna wiosna charakteryzowała się stosunkowo niskimi temperaturami, niezbyt sprzyjającymi do wzrostu roślin, natomiast w późniejszym okresie odnotowano odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe. Występujące w lipcu bardzo wysokie temperatury oddziaływały negatywnie na uprawę kukurydzy, jednak występujące w tym okresie opady deszczu redukowały ten negatywny wpływ poprzez schładzanie łanu. Panujące w tym czasie opady deszczu umożliwiały odpowiednie planowanie kolby kukurydzy, tak aby była ona dobrze uziarniona.

Przed przystąpieniem do planowania strategii nawożenia została wykonywana analiza gleby. Wapnowanie gleby na stanowisku pod uprawę kukurydzy przeprowadzane jest w tym gospodarstwie co trzy lata, względnie w miarę potrzeby stosuje się wapnowanie interwencyjne wapnem kredowym lub nawozem wapniowo-magnezowym. W tym roku w uprawie tej rośliny zastosowano nawóz uniwersalny zgodnie z metodą tzw. nawożenia jednonawozowego – LUBOFOS® CORN. Nawóz ten dostarcza wszystkich makro- i mikroskładników ważnych w uprawie kukurydzy. Zawiera najważniejsze makroskładniki (N, P, K), jak również składniki drugoplanowe – wapń, siarkę czy niezbędne mikroelementy, takie jak cynk i bor. Fosfor zawarty w nawozie jest dostępny dla roślin w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Z kolei magnez wprowadzano w posypowym siarczanie magnezu (LUBOPLON® MAG-MAKS). Poza nawożeniem doglebowym zastosowano dolistnie bor. Zaopatrzenie kukurydzy we wszystkie niezbędne makro- i mikroskładniki jest szczególnie istotne w uprawie roślin w monokulturze, gdyż każdego roku wynoszą one z plonem znaczne ilości składników pokarmowych.

W asortymencie nawozów producenta LUVENA S.A. w uprawie kukurydzy może być stosowany nawóz LUBOFOSKA® 3,5-10-20, o wyższej rozpuszczalności fosforu w początkowym okresie wegetacji roślin oraz nawozy z grupy OPTIPLON, z najszybciej działającym fosforem w postaci fosforanu amonu. Dodatkowo w uprawie tej rośliny proponowana jest strategia stosowania nawozów jednoskładnikowych, w przypadku gleb na których istnieje konieczność uzupełnienia jednego składnika pokarmowego, np. przy braku fosforu – superfosfat prosty, a w przypadku niedoboru potasu – granulowaną sól potasową 60%. W proponowanej strategii nawożenia wśród nawozów uzupełniających w uprawie kukurydzy można stosować nawóz LUBOPLON® KALIUM, który stanowi źródło potasu z domieszką wapnia, magnezu i siarki.