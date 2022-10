Jak się ma tegoroczny rzepak? Z wizytą na polach w Spytkówkach [video]

Gościliśmy w stacji doświadczalnej w Spytkówkach, gdzie Artur Kozera, product marketing manager firmy Rapool przedstawił nam różne linie hodowlane i ich kondycję powschodową. Przedstawił dwie odmiany, które polecane są jako odmiany odporne na suszę tj. odmiana Jurek i Temptation. Opowiedział również o odmianach, które są sprzedawane do upraw ekologicznych.

Jurek F1 to nowy genetycznie mieszaniec efektywnie wykorzystujący zastosowany azot.

Wysoko plonuje w warunkach ograniczonej podaży azotu. Wykazuj odporność na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7. Średni plon w badaniach rejestrowych wyniósł 51,8 dt/ha. Odmiana charakteryzuje się dużym wigorem początkowym i wysoką zdrowotność.

Temptation F1 to odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Można ją uprawiać na stanowiskach od słabszych do dobrych. Doskonale radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wegetacji. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Jest dobrym rozwiązaniem w przypadku opóźnienia siewów. Pomimo szybkiego początkowego wzrostu nie ma tendencji wynoszenia stożka wzrostu. Odporność na wirusa TuYV zapewnia jej optymalne zbudowanie rozety liściowej i dobre przygotowanie do przezimowania. Jest to odmiana odporna na wyleganie. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Temptation F1 to odmiana, która średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Plonowanie w latach 2019-2021 wyniosło średnio 457 kg więcej nasion w porównaniu ze wzorcem.