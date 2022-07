Jak rozwiązać kryzys na polskim rynku zbóż?

Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła propozycje dotyczące interwencji na ryku zbóż. Ma to oczywiście związek z napływem ukraińskiego zboża do Polski i wyraźnym spadkiem cen w Polsce choćby w stosunku do cen w innych krajach Unii Europejskiej.

Wniosek w tej sprawie został złożony do Wicepremiera H. Kowalczyka 15 lipca 2022 r.

Proponowane rozwiązanie polega na zakupie zbóż ukraińskich bezpośrednio na Ukrainie przez UE po określonej cenie (np. 90 proc. średniej w UE) z przeznaczeniem na eksport poza UE.

Zdaniem samorządu rolniczego należy także podjąć działania przez Elewarr Sp. z o.o. polegające na terminowym skupie zbóż i roślin oleistych uzgodnionym z rolnikiem, np. rolnik otrzymuje zaliczkę po podpisaniu umowy z Elewarr Sp. z o.o. składając deklarację dostarczenia zboża w grudniu, resztę zapłaty po aktualnej cenie rynkowej otrzyma po dostawie zboża.

Samorząd rolniczy postuluje także o objęcie rolników przepisami ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i umożliwić wakacje w spłacie kredytów do 4 miesięcy w roku bieżącym i 4 w przyszłym (na wzór pomocy dla kredytobiorców hipotecznych kredytów na zakup mieszkania). Pismo w tej sprawie zostało przesłane do Wicepremiera H. Kowalczyka w dniu 13 lipca 2022 r.

Zaproponowane wyżej interwencje zdaniem KRIR wpłyną stabilizująco na rynek zbóż i roślin oleistych. Ponadto pozwolą na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej płodów rolnych w Polsce.