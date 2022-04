Jak przyśpieszyć wypłatę dopłat do nawozów? ARiMR podpowiada

Od 25 kwietnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. By ułatwić obsługę i przyspieszyć weryfikację dokumentów, ARiMR umożliwiła przesyłanie wykazu zakupionych nawozów mineralnych drogą elektroniczną.

Wnioski o taką pomoc składa się w wersji papierowej w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy muszą dołączyć do wniosków kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. By usprawnić proces weryfikacji wniosków, rolnicy mogą za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR wprowadzić dane z tych faktur do specjalnej aplikacji, z której automatycznie zostaną one pobrane do systemu naliczającego rolnikowi pomoc. Na razie na wprowadzenie danych z faktur dokumentujących zakup nawozów do systemu elektronicznego zdecydowało się ok. 2,5 tys. rolników. Zachęcamy, by korzystać z tej możliwości, ponieważ to znacznie przyspieszy proces naliczania pomocy. Przypominamy, że logowanie do PUE ARiMR następuje za pomocą takich samych danych jak te używane w aplikacji eWniosekPlus.

Jak obliczana jest pomoc?

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:

500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Po drugie, aby wyliczyć wysokość pomocy, obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musi posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Jeśli natomiast nie ma dokumentów księgowych potwierdzających zakup nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty zostaną wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa. W ten sposób będzie można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot (tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów) właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich.

Pomoc tylko dla tych, którzy złożą wcześniej wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich

Należy pamiętać, że o dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Przypominamy, że dofinansowanie przysługuje do nawozów mineralnych zakupionych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Pomocą nie jest objęte wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

