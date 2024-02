Jak przygotować stanowisko pod pszenicę jarą

Spośród wszystkich zbóż pszenica ma największe wymagania glebowe. Najlepsze plony wydaje na czarnoziemach, czarnych ziemiach, madach ciężkich i średnich oraz glebach brunatnych właściwych niezakwaszonych, lessach i rędzinach.

Najkorzystniej jest pszenicę jarą uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz pszennego górskiego, które zaliczane są do klasy bonitacyjnej od I do IIIa. Roślinę tą można również uprawiać na glebach kompleksów gorszych (pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry i dobry). W tym wypadku należy jednak zadbać o jej właściwe nawożenie. Na kompleksie żytnim bardzo dobrym pszenica daje zmienne plony. Wysoko plonuje gdy stanowisko jest regularnie odchwaszczone. Z kolei plonuje nisko, gdy pH gleby obniża się poniżej 6. Przy uprawie pszenicy na kompleksie żytnim dobrym uzyskane plony mogą być niższe o 25 – 30%.

Pszenica jara do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje gleb o wysokiej kulturze, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Optymalne pH gleby pod uprawę pszenicy jarej wynosi około 6,5, a pH agrochemiczne dopuszczalne jest od 5,3 do 7,3. Pszenica ma dużą wrażliwość na niedobór jonów wapnia, a także nadmiar jonów glinu i manganu w środowisku wzrostu.

Najlepszymi przedplonami dla pszenicy jarej są rośliny okopowe na oborniku. Dobre jest również stanowisko po buraku. Na równi z okopowymi jako przedplon dla pszenicy jarej należy traktować warzywa w uprawie polowej. Bardzo dobrym przedplonem są strączkowe, zwłaszcza bobik o tradycyjnym rytmie wzrostu. Uprawa pszenicy jarej po bobiku daje często lepsze rezultaty niż po roślinach okopowych.

Dobry przedplon dla pszenicy jarej stanowią rośliny motylkowate wieloletnie, takie jak koniczyna i lucerna, jak również ich mieszanki z trawami. Najgorzej pszenica jara plonuje po roślinach zbożowych. Dotyczy to szczególnie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, po których plon pszenicy jarej może być nawet o 30% niższy. W przypadku uprawy pszenicy jarej po roślinach zbożowych najmniejszy spadek plonowania roślin występuje, gdy przedplonem był owies. Należy podkreślić, że rola przedplonu w uprawie pszenicy jarej zwiększa się w przypadku pogarszania się warunków glebowych.