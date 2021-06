Jak przygotować kombajn do sezonu?

Po każdym sezonie, nawet tym pierwszym warto dobrze sprawdzić maszynę i wykonać przy niej kilka niezbędnych czynności. Pozwoli to na ocenę kondycji maszyny, sprawdzenie ewentualnych braków, uszkodzeń, nieprawidłowych ustawień czy regulacji. Warto to zrobić jak najszybciej po okresie aktywnej pracy. Eksperci Claas doradzają, w jaki sposób optymalnie przygotować kombajn do zbiorów.

Czystość to podstawa sprawnej maszyny

Jedną z pierwszych czynności jaką powinniśmy wykonać po zakończonych pracach i odstawieniu maszyny jest jej dokładne oczyszczenie z pozostałości ziarna i resztek pożniwnych – „Jest to bardzo ważne zwłaszcza, jeżeli parkujemy nasz kombajn na zewnątrz” – Marcin Kaczorek, Inspektor Serwisowy Claas. „Powierzchnie lakierowane i galwanizowane mogą ulec nieodwracalnej degradacji przez pozostawione kiełkujące i wilgotne resztki ziarna” – dodaje Kaczorek. Warto zwrócić tutaj uwagę, że jeszcze większe szkody może spowodować skażenie ziarna poprzez różnego rodzaju grzyby, dla których biopozostałości stanowią świetną pożywkę. Rolnicy i operatorzy bardzo często zwracają uwagę także na problem gryzoni, dla których pozostałości po zbiorach są naturalnym siedliskiem. Obecność gryzoni może grozić dużymi szkodami w elektryce i elektronice maszyn, szczególnie w nowoczesnych pojazdach. W ekstremalnych przypadkach, może dojść do całkowitego unieruchomienia maszyny. Staranne wyczyszczenie maszyny jest więc podstawą przygotowania jej do kolejnego sezonu.

Stopień zużycia i elementy do wymiany

Sprawdzenie poziomu oleju, filtrów powietrza, chłodnic, napinaczy czy podajnika pochyłego – to tylko kilka procedur, które warto wykonać zarówno przed wyruszeniem na żniwa jak i zaraz po sezonie żniwnym. Warto także sprawdzić przebieg jaki wykonaliśmy na oleju silnikowym i hydraulicznym, a także na innych podzespołach wymagających regularnej konserwacji związanej z wymianą oleju. „Dobrze dobrany i utrzymany w odpowiedniej ilości i kondycji olej zapewnia bezpieczną eksploatację maszyny” – komentuje Marcin Kaczorek z Claas.

Ocena stanu technicznego maszyny powinna więc rozpocząć się od:

sprawdzenia poziomów płynów eksploatacyjnych i kondycji filtrów, stanu akumulatora oraz przewodów instalacji elektrycznej; zużycia pasków napędowych, czy elementów takich jak belka tnąca kosy, przenośnik pochyły, młocarnia, układ separacji i czyszczenia, rozdrabniacz słomy; oceny stanu podbieracza łany w hederze, noży tnących, bagnetów oraz cepów bębna młócącego, klepiska.

Wstępna weryfikacja wizualna pozwoli bezpieczniej testowo uruchomić maszynę. Po uruchomieniu sprawdzamy działanie poszczególnych układów, możliwość wprowadzenia żądanych regulacji (np. regulujemy prędkość bębna młócącego sprawdzając dostępny zakres obrotów, podobnie postępujemy z innymi układami maszyny). Zwracamy uwagę na odgłosy jakie wydaje maszyna, będąc czujnym na nietypowe dźwięki. W tym aspekcie warto skorzystać z pomocy sieci autoryzowanych serwisów Claas. Przeszkoleni mechanicy dokładnie sprawdzą maszynę sporządzając odpowiednią dokumentację. Od niedawna mechanicy sieci dealerskiej Claas dysponują aplikacją INSPECTION PILOT. Dzięki temu narzędziu kontrola wykonana na maszynie jest w sposób syntetyczny podsumowana w wygenerowanym raporcie, który będzie częścią historii serwisowej maszyny.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wymiany części warto skorzystać z jednego z programów przygotowanych przez Claas. „Dla sprzętu pracującego w ciężkich warunkach zbioru i wymagającego bardziej wytrzymałych części proponuje Claas PREMIUM PARTS, można także skorzystać z wariantu bardziej skalkulowanego kosztowo – czyli wykorzystanie podzespołów regenerowanych – Claas REMAN” – wyjaśnia Marcin Kaczorek – „Dla starszych maszyn, które pracują znacznie mniej stworzyliśmy z kolei serię Claas SILVERLINE” – dodaje ekspert Claas. Autoryzowany dealer Claas posiada w swoich sklepach szeroki asortyment wszystkich części zamiennych, nie tylko eksploatacyjnych, ale również części zamienne w podzespołach napędowych, których sprawdzenie i naprawa niesie za sobą mniejszą awaryjność w sezonie zbioru.

Elektronika – czyli czuły punkt maszyny

Bardzo ważnym aspektem w nowoczesnych maszynach jest ich elektroniczna architektura, gdzie użytkownik ma ograniczoną możliwość kontroli. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych (komputery, telefony itp.), tak też w przypadku kombajnów wymagane są pewne czynności związane z utrzymaniem prawidłowych parametrów pracy. „Obecnie w CLAAS posiadamy usługę REMOTE SERVICE, czyli zdalny dostęp do parametrów przez autoryzowany serwis. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest szybsza i precyzyjniejsza diagnoza i reakcja na ewentualny problem techniczny, skrócenie ewentualnych przestojów” – wyjaśnia Kaczorek.

Dlaczego warto?

Przegląd naszej maszyny powinniśmy zacząć jak najszybciej, czyli najlepiej zaraz po żniwach. Dzięki temu zyskamy więcej czasu na ewentualne naprawy, a także zoptymalizujemy koszty napraw. Brak pośpiechu pozwoli na wspólnie z serwisem autoryzowanym CLAAS wybrać najbardziej efektywne rozwiązania. Dobra kondycja maszyny przed rozpoczęciem pracy pozwala na to, że użytkownik może skupić się na zbiorach, a nie martwić się o stan techniczny maszyny lub co gorsze dokonywać napraw w trakcie żniw. W obecnych czasach pogoda staje się coraz bardziej dominującym graczem w rolnictwie skracając znacznie okno pogodowe. Przygotowany odpowiednio do żniw kombajn daje realny wpływ na efekt końcowy całorocznej pracy rolnika i jakość zebranego plonu, która ma wpływa na wysokość ceny plonu. „Na pogodę rolnik wpływu nie ma, ale na kondycję techniczną kombajnu już tak. Prawidłowo przygotowany do pracy kombajn pomoże uzyskać lepszy jakościowo plon, co jest już realnym, policzalnym profitem” – podsumowuje Inspektor Serwisowy Claas, Marcin Kaczorek.

Źródło: Claas