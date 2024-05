Jak prawidłowo mieszać nawozy?

W uprawie roślin poza stosowaniem gotowych nawozów wieloskładnikowych niejednokrotnie mieszanki nawozowe z wykorzystaniem nawozów jednoskładnikowych wykonuje się bezpośrednio w gospodarstwie.

Ma to na celu nie tylko obniżenie całkowitych kosztów nawożenia, ale przede wszystkim pozwala na dopasowanie składu i proporcji składników pokarmowych zarówno do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, jak i zasobności gleby.

Mieszanie ze sobą nawozów pojedynczych jest możliwe tylko po uwzględnieniu ich właściwości fizykochemicznych oraz ich wzajemnego oddziaływania, ponieważ pomiędzy niektórymi nawozami mogą zachodzić procesy fizyczne i przemiany chemiczne, które prowadzą do pogorszenia właściwości wykonanej mieszanki, często uniemożliwiając jej zastosowanie. Poza tym nieprawidłowe mieszanie ze sobą nawozów może prowadzić do znacznych strat składników nawozowych.

Przy sporządzaniu mieszanek nawozowych w gospodarstwie należy mieszać ze sobą jedynie nawozy, które odznaczają się zbliżoną wielkością i kształtem cząstek oraz podobną masą usypową, co wpływa na równomierne rozprowadzenie składników nawozowych na polu.

Stąd też nie można mieszać nawozów do odkwaszania gleb z innymi nawozami mineralnymi. W przeciwnym razie mogłoby dojść do rozwarstwienia komponentów mieszanki w czasie transportu lub też wysiewu. Należy również mieszać ze sobą nawozy wysiewane w tych samych terminach. Nie zaleca się wykonywania mieszanek nawozowych z nawozów higroskopijnych z niehigroskopijnymi, bowiem stwarza to niebezpieczeństwo pogorszenia ich właściwości, co może doprowadzić do ich uwilgotnienia lub zbrylenia. Mieszanki takie można jedynie wykonać bezpośrednio przed ich wysiewem.

Aby prawidłowo wymieszać ze sobą nawozy należy brać pod uwagę reakcje chemiczne jakie mogą zajść pomiędzy nawozami. W związku z tym nie można mieszać nawozów zawierających azot amonowy z nawozami o odczynie zasadowym lub zawierającymi węglany, ponieważ prowadzi to do strat azotu w formie amoniaku.

Poza tym nie należy mieszać superfosfatów lub fosforanu amonu z nawozami o odczynie alkalicznym albo zawierającymi aktywny węglan wapnia, który na przykład obecny jest w saletrzakach i mączkach fosforytowych, aby nie doprowadzić do uwstecznienia związków fosforu. Niewskazane jest również mieszanie nawozów azotowych, które zawierają azot w formie saletrzanej z superfosfatami, bowiem prowadzi to do strat azotu w formie tlenków.