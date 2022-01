Jak potencjalny konflikt Rosji z Ukrainą może wpłynąć na ceny nawozów?

Analitycy nie mają wątpliwości, że jeżeli dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę, ceny nawozów wzrosną. To wszystko w sytuacji, kiedy i tak jest już dość czynników, które wpłynęły na ich gwałtowny wzrost w ostatnim kwartale zeszłego roku.

Spory handlowe, zakłócenia w dostawach czy wreszcie wyższe koszty produkcji – to główne powody, przez które wzrastały ostatnio ceny nawozów. I kiedy mogłoby się wydawać, że drożej być nie może, widmo konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą może znów powodować skok cen.

– Rosja jest głównym graczem w przemyśle nawozowym, produkującym azot, fosfor i potaż. Rosja eksportuje prawie 50 proc. swojej saletry amonowej, przy czym większość tego nawozu trafia do Europy. To naraża Europę na możliwe niedobory nawozów i skoki cen, jeśli dojdzie do konfliktu. Kontynent jest również uzależniony od Rosji w zakresie około jednej trzeciej dostaw gazu ziemnego – stwierdził cytowany przez DTN Chris Lawson, szef działu nawozów w firmie doradczej CRU.

Czego możemy się spodziewać w razie inwazji? Oczywiście sankcji, które wobec przytaczanych przez Lawsona faktów mogą okazać się dla europejskiego rynku nawozów dramatyczne w skutkach. Wszak już teraz doświadczamy skutków sankcji nałożonych na Białoruś będącą jednym z największych eksporterów potażu, surowca służącego do produkcji nawozów potasowych; od 1 lutego przestanie obowiązywać umowa Litwy z Białorusią dotycząca transportu tego surowca; w 2020 roku port w Kłajpedzie obsłużył 92 proc. eksportu firmy Belaruskali. Wstrzymanie zakupów z Białorusi zapowiedziała już Yara.

Analitycy spore nadzieje pokładają w Kanadzie, która może wypełnić lukę zwiększając wydobycie potażu.