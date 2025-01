Jak postępować w uprawach w najbliższych tygodniach? Dowiesz się na seminariach uprawowych. Zapisz się już dziś!

W każdym roku mamy nieco inne warunki przezimowania roślin. Także odmienną kondycję roślin wynikającą czy to z terminu siewu, czy warunków pogodowych, a także zależną od jakości stanowiska. Jak postępować w uprawach w najbliższych tygodniach? Dowiesz się na seminariach uprawowych.

Już za kilka dni rozpoczną się Seminaria Uprawowe 2025 – zaproszeni eksperci podpowiedzą jak w obecnym sezonie uzyskać najwyższy plon przy możliwie najniższych nakładach! Czy jest to możliwe?

Nie ma dwóch identycznych sezonów na polu. Gdyby tak było wszyscy postępowalibyśmy według jednego utartego schematu – tak się nie da. No chyba, że nie liczą się ani koszty, ani stabilne efekty. Na Seminariach Uprawowych analizujemy, jak i co zrobić najlepiej na polach i w uprawach w nadchodzących tygodniach.

Każdy rok inny

W każdym roku mamy nieco inne warunki przezimowania roślin, a także odmienną kondycję roślin wynikającą czy to z terminu siewu, czy warunków pogodowych, a także zależną od jakości stanowiska. W profesjonalnej agrotechnice liczy się wykorzystanie wszystkich elementów skomplikowanej układanki, by osiągnąć najwyższy plon przy możliwie najniższych nakładach.

Kunszt profesjonalnej agrotechniki

Jedni z Was już teraz robią plany co do konkretnych działań na wiosnę, inni pobierają próbki na określenie azotu N min, jeszcze inni w trakcie lustracji – póki nie ma śniegu – zastanawiają się czego najbardziej będą potrzebowały rośliny na ich polach, jak tylko ruszy wegetacja. O tym wszystkim, a także m.in. o szczegółach dotyczących określenia dawek azotu czy mikroelementów od startu do końca wegetacji będziemy dyskutować aż w trzech lokalizacjach w trakcie Seminariów Uprawowych.

– Na każdym stanowisku konieczne jest określenie nie tylko dawki azotu, ale przede wszystkim w jakiej formie go zastosować, by dla roślin był dostępny w najbardziej istotnym terminie – podkreśla prof. Hansgeorg Schönberger z niezależnej firmy doradczej NU Agrar, który także w tym roku będzie dzielił się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Regulatory wzrostu – wyzwanie dla praktyków

Jednym z ważniejszych tematów jest profesjonalne wykorzystanie regulatorów wzrostu w prowadzeniu łanów zbóż czy rzepaku. W tym roku chcemy temu tematowi poświęcić zdecydowanie więcej uwagi. Wiemy od naszych rolników, jak trudne są decyzje dotyczące właśnie skracania roślin, ale przede wszystkim wykorzystanie efektu stabilizującego obsadę roślin na polu. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy to często mamy problem suszy wiosennej rolnicy zadają sobie pytanie: jaką strategię skracania przyjąć?

Zapraszamy do Olsztyna, Minikowa i Wrocławia

Wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli się zapisać, zapraszamy na seminaria

7 stycznia w Olsztynie,

8 stycznia w Minikowie,

9 i 10 stycznia we Wrocławiu.

Tych, którzy nie będą mogli dojechać, zapraszamy do skorzystania z opcji on-line, która przewidziana jest na 10 stycznia (piątek).

Niezwykle bogaty program uzbroi Was w wiedzę i porady na nowy sezon wegetacyjny.

– Każdy rok jest albo bardzo, albo tylko trochę różny od poprzedniego, dlatego tak fascynujący ale i wymagający jest zawód rolnika, bo nie możemy postępować sztampowo i zawsze na każdym polu trzeba reagować indywidualnie do sytuacji – podkreśla prof. Schönberger. Przekonali się o tym rolnicy uczestniczący w naszych spotkaniach od lat, że w każdym sezonie mamy na polach potencjał rezerw i oszczędności do wykorzystania – trzeba tylko wiedzieć, gdzie, ile i jak… Odpowiemy na Wasze pytania.

Zobacz co w programie. Zapisz się na seminaria uprawowe