Jak odchwaszczać ziemniaki od wschodów aż do momentu zakrycia międzyrzędzi

Niezniszczone w odpowiednim terminie gatunki chwastów mogą przyczynić się do obniżenie plonu nawet do 50 proc.. Mogą pogorszyć jakość handlową zebranych bulw oraz spowodować utrudnienia podczas ich zbioru. Podpowiadamy, jakie herbicydy zastosować w sezonie 2024, aby skutecznie ograniczyć zachwaszczenie od wschodów aż do momentu zakrycia międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka.

Największe zagrożenie ze strony różnych gatunków chwastów pojawia się w początkowym okresie wegetacji ziemniaka. W momencie wschodów jak i krótko po nich, na plantacji może występować od kilku do nawet kilkunastu gatunków chwastów.

Natomiast większość plantacji ziemniaka, zachwaszczana jest „zaledwie” przez jeden, dwa lub trzy gatunki jednoliścienne (np. chwastnicę jednostronną, włośnice czy perz właściwy) oraz przez kilka gatunków chwastów dwuliściennych (np. komosę białą, szarłat szorstki, psiankę czarną, żółtlicę drobnokwiatową, marunę bezwonną, ostrożeń polny, fiołki, rdesty, tasznika pospolitego i tobołki polne).

Zabiegi herbicydowe powschodowe najlepiej wykonywać od wschodów do fazy zwierania rzędów przez rośliny ziemniaka. Natomiast chwasty, powinny w tym momencie znajdować się w fazie siewek lub w fazie 1-5 liści (chwasty jednoliścienne) i 2-6 liści właściwych (chwasty dwuliścienne).

W sprzedaży dostępne są trzy główne s.cz., tj. metrybuzyna, prosulfokarb i rimsulfuron, które stanowią składnik 24 herbicydów, ograniczających zarówno chwasty jednoliścienne jak i dwuliścienne.

Herbicydy jednoskładnikowe

Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Fidox 800 EC, Krum 800, Proof, Roxy 800 EC, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC (s.cz. prosulfokarb). Herbicydy te zaleca się aplikować w dawce 3,0-5,0 l/ha, zaraz po wschodach roślin ziemniaka aż do fazy 3 liści na pędzie głównym roślin ziemniaka (BBCH 10-13).

Z chwastów jednoliściennych skutecznie zwalczają miotłę zbożową a z dwuliściennych gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą, przytulię czepną, przetacznika bluszczykowego i przetacznika perskiego. Ponadto niektóre chwasty wykazują się średnią wrażliwością na działanie prosulfokarbu, głownie wiechlina roczna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata i rumianek pospolity.

Aurelit 70 WG, Keeper Agro, Mistral 70 WG, Raba 70 WG, Sencor Liquid 600 SC, Solanum 600 SC (s.cz. metrybuzyna). Przed przystąpieniem do stosowania herbicydów zawierających w swoim składzie s.cz. metrybuzynę, musimy odpowiednio wcześniej, dowiedzieć się, czy dana odmiana ziemniaka jest tolerancyjna na jej działanie. W przeciwnym razie po jej zastosowaniu, mogą pojawić się uszkodzenia roślin ziemniaka, co w konsekwencji może doprowadzić do znacznego spadku plonu bulw.

Herbicydy z formulacją „WG”, należy stosować w dawce 0,5 kg/ha, natomiast z formulacja „SC” w dawce 0,5 l/ha, najlepiej już w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm do maksymalnie 13-15 cm, a chwasty znajdują się w fazie siewek lub nie są wyższe jak 3 cm.

Preparaty te dobrze ograniczają takie gatunki jak chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne. Natomiast w zabiegu powschodowym, średnio wrażliwa jest chwastnica jednostronna, żółtlica drobnokwiatowa i rdest powojowy.

Egzecutor 25 SG, Rimel 25 SG i Rincon 25 SG + Asystent+, Ramzes 25 WG, Titus 25 WG + Vivolt, Rim 25 WG + Glyfin, Rimuron 25 WG + Helm Surfer Plus, Twist 25 WG + Trend 90 EC (s.cz. rimsulfuron). Herbicydy zawierające tę s.cz., można stosować w bardzo szerokim przedziale czasowym, czyli już od fazy pierwszego liścia aż do fazy widocznego drugiego pędu bocznego roślin ziemniaka (BBCH 11-22) a nawet do fazy początku zakrywania międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (do BBCH 30).

Dawka do jednorazowego zastosowania wynosi 50-60 g/ha (koniecznie z dedykowanym adiuwantem). Pamiętajmy, że dawka niższa czyli 50 g/ha, skutecznie zwalczy jedynie niektóre chwasty roczne jedno i dwuliścienne, znajdujące się w fazie 1-3 liści właściwych.

Natomiast dawka wyższa czyli 60 g/ha, oprócz chwastów rocznych, dodatkowo bardzo dobrze ograniczy jeszcze niektóre wieloletnie, które w momencie zabiegu powinny posiadać wykształcone co najmniej 5-7 liści lub(i) wysokość około 15-25 cm.

Skutecznie zwalczane gatunki chwastów jednoliścienne, to: chwastnica jednostronna, perz właściwy i wiechlina roczna oraz dwuliścienne, tj. blekot pospolity, bodziszek drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne. Ponadto średnią wrażliwość na tę substancje wykazują jeszcze takie chwasty jak fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy i wilczomlecz obrotny.

Herbicydy dwuskładnikowe (gotowe mieszaniny fabryczne)

Arcade 880 EC (s.cz. prosulfokarb + metrybuzyna), herbicyd ten stosuje się do ochrony plantacji ziemniaka tuż po wschodach, ale nie później jak do uzyskanie przez rośliny ziemniaka wysokości około 5 cm. Dawka 4,0-5,0 l/ha, dobrze ogranicza chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

Chwasty wykazujące się wrażliwością na działanie tej gotowej mieszaniny, to: wiechlina roczna, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, komosa biała, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa, przytulia czepna, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdest powojowy, rdest plamisty, psianka czarna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, fiołek polny. Ponadto średnią wrażliwością odznaczają się takie chwasty jednoliścienne jak: wyczyniec polny i chwastnica jednostronna.

Mieszaniny zbiornikowe (do samodzielnego przygotowania)

W celu zwiększenia efektywności czyli wyeliminowania jak największej liczby gatunków chwastów, podczas jednego zabiegu opryskiwania, można zastosować mieszaninę zbiornikową składającą się z dwóch herbicydów. Takim sprawdzonym rozwiązaniem jest, np. preparat Solanum 600 SC (s.cz. metrybuzyna) w dawce 0,3 l/ha oraz preparat Titus 25 WG (s.cz. rimsulfuron) w dawce 50 g/ha + Trend 90 EC/Vivolt w stężeniu 0,1%. Mieszaninę tę można zastosować po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość do 15 cm wysokości, natomiast chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści właściwych.

Dzięki zastosowaniu tej mieszaniny spektrum zwalczanych chwastów bardzo nam się poszerza, gdyż skutecznie ograniczymy takie gatunki jak: chwastnica jednostronna, perz właściwy i wiechlina roczna oraz blekot pospolity, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne.