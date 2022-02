Jak nawozić zboża w bieżącym sezonie? Zaproszenie na webinarium 24.02.2022

Zapraszamy na webinarium, w którym specjaliści z firmy Yara Poland podpowiedzą, jaką przyjąć strategię nawożenia w tegorocznych plantacjach zbóż.

Dowiemy się jaką formę azotu wybrać, na jaki rodzaj nawozu postawić. Ponadto jakich mikroelementów nie może zabraknąć i kiedy je zastosować oraz czy możliwe są oszczędności w nawożeniu, gdzie ich szukać.

TEMATYKA:

Udział w spotkaniu jest bardzo prosty:• wystarczy się zarejestrować: https://plantpress2022.clickmeeting.com/jak-nawozic-zboza-w-biezacym-sezonie-/register • na podany adres mailowy otrzymacie Państwo wiadomość z linkiem do logowania. Najlepiej 5 minut przed rozpoczęciem wydarzenie kliknąć w otrzymany link, by dołączyć do pokoju webinaryjnego.• można łączyć się z komputera, tabletu czy smartfona,• do webinarium można dołączyć w każdym momencie także w trakcie jego trwania.Spotkanie będzie okazją do zadania pytań i dyskusji.