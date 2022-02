Jak nawozić rzepak w bieżącym sezonie?

Zapraszamy na webinarium, w którym specjaliści z firmy Yara Poland wyjaśnią czy na plantacjach rzepaku ozimego można ograniczyć nawożenie i czy niższa dawka azotu nieodzownie oznacza straty w plonie. Podpowiedzą, jak zbilansować nawożenie rzepaku, aby uzyskać optymalny plon i jaką strategię nawożenia powinniśmy przyjąć w bieżącym sezonie.

Start 17 luty (czwartek) 2022 r., godz. 19:00

TEMATYKA:

Bilansowanie nawożenia rzepaku ozimego – jakich składników wymaga rzepak

Oszczędności w nawożeniu – czy i jak można zaoszczędzić na nawożeniu oraz czy niższa dawka azotu zawsze oznacza straty w plonie

Strategie nawożenia roślin rzepaku ozimego w odniesieniu do aktualnego stanu plantacji w różnych regionach kraju

Co dalej z cenami nawozów i w jaki azot warto inwestować

KONKURS!!! Dla Uczestników przygotowaliśmy konkurs z nagrodami!!

Organizatorem webinaru i konkursu są Wiadomości Rolnicze Polska.

Udział w spotkaniu jest bardzo prosty:

• wystarczy się zarejestrować na stronie https://plantpress2022.clickmeeting.com/jak-nawozic-rzepak-w-biezacym-sezonie/register

• na podany adres mailowy otrzymacie Państwo wiadomość z linkiem do logowania. Najlepiej 5 minut przed rozpoczęciem wydarzenie kliknąć w otrzymany link, by dołączyć do webinarium,

• można łączyć się z komputera, tabletu czy smartfona,

• do webinarium można dołączyć w każdym momencie także w trakcie jego trwania,

Spotkanie będzie okazją do zadania pytań i dyskusji.