Jak nawozić rzepak i zboża w dobie wysokich cen nawozów i ograniczonej ich dostępności?

Jak nawozić m.in. rzepak i zboża w dobie wysokich cen nawozów i ograniczonej ich dostępności? Jak chronić rośliny przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi? Czy możemy przeciwdziałać skutkom suszy? Jak zwiększyć efektywność nawożenia i ograniczyć koszty uprawy? Czy warto badać glebę? Jak odczytywać wyniki analiz glebowych? Jak zwiększyć potencjał plonotwórczy naszych gleb? Jaką technologię nawożenia zastosować? Na te i inne Państwa pytania dotyczące nawożenia roślin, odpowiadać będzie specjalista ds. nawożenia dr hab. Marzeną S. Brodowską, prof. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, podczas tegorocznego Agroshow na stoisku nr 69 Wiadomości Rolniczych Polska.

Ekspert od nawożenia – stoisko Wiadomości Rolnicze Polska nr 69

Podczas Agroshow 24 i 25 września (sobota i niedziela) zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad strategią nawożenia w tym sezonie na stoisko nr 69 Wiadomości Rolniczych Polska. Porad na temat nawożenia roślin uprawnych udzielać będzie dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. UP, specjalistka ds. nawożenia, na co dzień kierownik Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji i możliwości porozmawiania z naszym ekspertem, który odpowie na nurtujące Państwa pytania i udzieli możliwie najlepszych rad i wskazówek – jak nawozić i zwiększać kondycję roślin uprawnych.