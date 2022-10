Jak minął tydzień na rynku zbóż?

Miniony tydzień (3-7 października) nie był zbyt udany dla notowań cen europejskich zbóż. Poniedziałkowe i wtorkowe spadki notowań pszenicy i kukurydzy można jeszcze określić jako nieśmiałe, jednak już środa i czwartek były zdecydowanie mniej sprzyjające.

Rynek pszenicy

Zacznijmy od pszenicy. Zeszły tydzień kończyła z notowaniami na poziomie 356,75 EUR/t, w ostatni piątek jej cena spadła do 348 EUR/t, co oznacza spadek w skali t/t o 8,75 euro.

Co decydowało o notowaniach giełdowych w minionym tygodniu? Przede wszystkim obawy przed globalną recesją, wahania kursów walut i obawy o dostawy z Morza Czarnego. Te dwa pierwsze czynniki wywierały presję spadkową, ostatni zaś jej przeciwdziałał.

Z informacji wartych odnotowania można podać podsumowanie żniw na Ukrainie, gdzie zebrano 19,2 mln ton pszenicy i 5,5 mln ton jęczmienia. Unijny eksport pszenicy w sezonie 2022/23 do 2 października wyniósł 9,15 mln t w porównaniu do 9,48 mln t w analogicznym okresie zeszłego sezonu.

Zbiory pszenicy w tym sezonie w Argentynie oszacowano na zaledwie 16,5 mln t, co oznacza spadek o 22% w porównaniu z ubiegłym rokiem, zaś w USA Całkowite zbiory pszenicy w 2022 r. oszacowano na 1,650 mld buszli wobec 1,783 mld buszli w sierpniowym raporcie USDA

Rynek kukurydzy

Kukurydza zakończyła tydzień z ceną 336,5 EUR/t w porównaniu do 341 EUR/t tydzień wcześniej. Unia Europejska zaimportowała do 2 października 7,37 mln t kukurydzy w porównaniu do 3,76 mln t w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Najwięcej ziarna “ściągnęła” Hiszpania – 2,82 mln t. We Francji oczekiwane zbiory to 10 mln t, czyli najmniej od 32 lat. W Niemczech ma to być 3,5 mln ton, czyli o 19% mniej niż w zeszłym sezonie.

Rynek rzepaku

Rzepak po serii spadków zyskał w piątek ponad 2 proc. Ostatecznie osiągnął cenę 629,5 EUR/t, zaliczając spadek o 3,5 EUR/t t/t. Strategie Grains zwiększyła zbiory rzepaku w Unii Europejskiej w 2022 r. z 19,15 mln t do 19,46 mln t.