Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej wystąpił do Ministerstwa Środowiska o jednoznaczną i jasną wykładnię przepisów ustawy o odpadach, bowiem albo się one wzajemnie wykluczają, albo są błędnie interpretowane, zatem rodzą wątpliwości zarówno po stronie organów ochrony środowiska wydających pozwolenia np. zintegrowane, jak i wnioskodawców prowadzących hodowlę zwierząt oraz operatorów biogazowni rolniczych.

W toku postępowań administracyjnych pojawiają się bowiem wątpliwości organów dotyczące tego, jak kwalifikować odchody zwierzęce, w tym gnojowicę i obornik, które w myśl rozporządzenia nr 1069/2009 stanowią produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego (upzz) i są przekazywane z fermy jako biomasa do wykorzystywania w biogazowniach rolniczych do produkcji energii.

Hodowcy przekazujący gnojowicę lub obornik do biogazowni lub planujący je wykorzystać wprost jako nawóz naturalny nie traktują ich jako odpady i nie nadają im numeru kodu odpadów, nie uwzględniają również we wnioskach o pozwolenia zintegrowane jako odpady.

– Zwrócić trzeba też uwagę, że po „przymusowym” zakwalifikowaniu gnojowicy jako odpadu, w chwili kiedy odbiorca tj. biogazownia przestanie ją przyjmować (z różnych powodów), hodowca zostanie z „wytworzonym odpadem”, który musi zagospodarować w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy o odpadach np. metodą R 10. Gdy tymczasem ta sama gnojowica (i obornik) stanowią też „nawóz naturalny” w myśl ustawy o nawozach i nawożeniu jako nawóz naturalny mogą być wprost stosowane na pola – mówi Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający PZP – PTCH.

– Zatem kto i kiedy decyduje kiedy upzz (gnojowica lub obornik) przekazywany z fermy do biogazowni staje się odpadem i podlega wówczas rygorom ustawy o odpadach? Czy dla odchodów zwierzęcych powinna być równocześnie prowadzona poczwórna (!) kwalifikacja i rejestracja: dla upzz są to „dokumenty handlowe”, dla odpadów „karty przekazania odpadów” i „karty ewidencji odpadów”, dla zastosowanych nawozów – rejestracja w „kartach pól” wg przepisów wykonawczych do Prawa wodnego, dla ferm z pozwoleniami zintegrowanymi – monitoring wytworzonej ilości? – pyta resort środowiska Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Źródło: KZP–PTCH