Jak kształtować Wspólną Politykę Rolną wobec wyzwań stojących przed rolnictwem UE? Debata w Jasionce

W Jasionce k. Rzeszowa rozpoczęła się kolejna edycja Europejskiego Forum Rolniczego. Obok wielu debat panelowych debata główna dotyczyła kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w obliczu nowej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz propozycji komisarza Christophe‘a Hansena.

Wstępem do debaty było przesłanie unijnego komisarza ds. rolnictwa Christophe‘a Hansena, który nie mógł osobiście dotrzeć do Jasionki, ale nagrał dla uczestników Forum specjalną wiadomość.

– Mamy w Europie zróżnicowane rolnictwo w zależności od regionów i krajów członkowskich. To dla nas wyzwanie, by stworzyć taki system rolno-spożywczy, który będzie atrakcyjny dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zależy nam by coraz więcej młodych rolników chciało zostawać na wsi i zajmować się rolnictwem. Liczę na to, że obszerna debata w Polsce przyniesie także pomysły i rozwiązania w tym zakresie – mówił komisarz Hansen.

Z kolei otwierający Forum prof. Jerzy Buzek przypomniał, że żaden inny sektor w Polsce nie skorzystał tak na wejściu Polski do UE jak rolnictwo i tym bardziej ważne jest to, by nadal wykorzystywać wszystkie dostępne fundusze i możliwości rozwoju.

Dokąd zmierza WPR?

Debatę główna prowadził Karol Bujoczek, Dyrektor Wydawniczy – Przewodniczący Rady Redaktorów AgroHorti Media Sp. z o.o. Jego rozmówcami byli:

– Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

– Damian Murawski, Ogólnopolski Oddolny Protest Rolników

– Grzegorz Majewski, Ruch Młodych Farmerów,

– Michał Malec, Podkarpacka Oszukana Wieś

– Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW

– Bogdan Pomianek, z-ca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW

– prof. Wawrzyniec Czubak, UP w Poznaniu

– Zbigniew Karaczun SGGW w Warszawie

– prof. Marek Wigier, IERiGŻ – PIB

Wyzwania i zagrożenia dla rolnictwa

Na początku debaty każdy z panelistów wskazał największe wyzwania i zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Zdaniem Damiana Murawca największym wyzwaniem jest żywność płynąca do Polski i Europy z Ukrainy. Grzegorz Majewski jest zaniepokojony umową UE z krajami Mercosur oraz brakiem przewidywalności produkcji rolnej oraz ciągłymi zmianami w przepisach.

W ocenie Michała Malca żebyśmy byli konkurencyjni musimy na nowa odbudować rodzimą produkcję i ograniczyć biurokrację.

– Mówimy na temat rewolucji technologicznej, ale potrzebujemy wiedzy i kapitału by ją wykonać. Konieczna jest dyskusja o dostosowaniu się do zmian, które się dzieją w środowisku. Musimy stwierdzić, że żyjemy w czasie permanentnej suszy. Musimy nadać wartość dodaną naszym produktom, by generowały wyższy dochód. – wskazywał dyrektor Pomianek z MRiRW.

Z kolei Joanna Czapla z MRiRW zaznaczała, że nie ma możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej. – Przewidujemy różne działania aklimatyzacyjne. Potrzebujemy zapewnienia dochodów rolnikom. Budżet musi być solidny i wystarczający. W wizji komisarza Hansena zabrakło finansowania wyzwań środowiskowych spoza WPR – mówiła.

Według prof. Karaczuna skutki zmian klimatu sa ogromnym wyzwaniem. – Kryzys nie poczeka. Zmiana sił międzynarodowych i rola Rosji na rynku handlowym i problemy z eksportem będą wyzwaniami. Martwi też słabnąca rola rolników w łańcuchu żywności tylko 12% w każdej złotówce w łańcuchu żywności – oceniał prof. Karaczun.

Zdaniem prof. Wigiera bezpieczeństwo żywnościowe jest połączone ze zdrowym i konkurencyjnym rolnictwem i zdrowym środowiskiem. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich tez jest kluczowa. – Nie zapominajmy też o konsumentach i politykach, którzy tworzą prawo – dodał.

Prof. Wawrzyniec Czubak wskazał z kolei na starcie globalizujących się rynków. – Jest głęboki eurosceptycyzm – zrozumienie i dialog są potrzebne na poziomie osób,których te zmiany dotykają. Wzmocnić trzeba inwestycje w rolnictwo i kapitał ludzki. -ocenił.

Zdaniem ministra Czesława Siekierskiego słaba pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym jest priorytetem do zmiany. – Musimy tę pozycję rolnika wzmocnić, by jego udział procentowy w zyskach z produkcji żywności rósł. Bez tego nie będzie możliwe zmierzenie się rolników z wieloma innymi wyzwaniami – wskazywał szef MRiRW.

Jak wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym?

W ocenie Czesława Siekierskiego wzmocnieniu pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym nie służy oprocentowanie kredytów inwestycyjnych w Polsce, które jest 2 x wyższe niż w Europie.

– Głód ziemi również trapi rolników, lecz wynika on z tego, że rolnicy chcą zwiększyć dochód w gospodarstwie. Ale można go zwiększyć nie tylko pozyskując dodatkowe grunty, lecz także zwiększając przychody z posiadanego już areału i produkcji – wskazywał minister.

– My jako rolnicy musimy być zjednoczeni by o to walczyć. Bo jak możemy mówić o wolnym rynku gdy ciągle mamy mniej substancji aktywnych, mamy normy emisji spalin, ograniczenia eksportowe przy jednoczesnym napływie do nas żywności ze Wschodu? – pytał Damian Murawiec.

Grzegorz Majewski zauważył, że potrzebne nam są jasne i praktyczne przepisy, które także nie będą blokowały spółdzielni rolniczych i grup producenckich, co miała miejsce choćby w Funduszu Ochrony Rolnictwa. – Dopiero po naszej interwencji te zapisy zniknęły z przepisów – mówił Majewski.

Będą deregulacje i uproszenia WPR

Jak wskazywała Joanna Czapla z Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, trwają prace w ramach polskiej Prezydencji w UE nad pakietem deregulacji i uproszczeń w aktualnej wersji WPR w ramach Planu Strategicznego.

– Na początku kwietnia powinny być gotowe projekty przepisów w tym zakresie. Będą one zawierały wiele postulatów rolników oczywiście w tym zakresie w jakim jest to możliwe z punktu widzenia polityki UE – mówiła Joanna Czapla.

Więcej informacji już wkrótce – oglądaj debatę na żywo!

