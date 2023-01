Jak korzystać z ekoschematów?

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Wg autorów WPR na lata 2023-2027 Realizują one wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne WPR dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 6 ekoschematów:

– Dobrostan zwierząt

– Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

– Obszary z roślinami miododajnymi

– Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

– Biologiczna ochrona upraw

– Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Stosowanie ekoschematów jest dobrowolne, ale rezygnacja oznacza dopłaty niższe o 30% niż w poprzednich. Dlatego warto skorzystać ze szkolenia organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, które odbędzie się 18 stycznia 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00 w formie hybrydowej – stacjonarnie i online.

Temat szkolenia to „Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”. W programie znajdą się prelekcje omawiające poszczególne zagadnienia dotyczące ekoschematów:

– Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk

– Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia

– Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Szkolenie poprowadzi Łukasz Piotrowski, główny specjalista ds. ekonomiki KPODR w Minikowie. Aby uczestniczyć w szkoleniu online, należy zarejestrować się korzystając z linku https://kpodr.clickmeeting.com/655974398/register

W webinarium można również uczestniczyć korzystając ze smartfona po zeskanowaniu kodu znajdującego się na stronie internetowej KPODR w Minikowie