Jak konserwować prasę rolującą zimą? [video]

Zima to idealny czas na prace porządkowe w gospodarstwie, w tym przegląd i czyszczenie maszyn. W jaki sposób przeprowadzić zimową konserwację maszyny rolującej – podpowiada Patryk Piontek, menedżer ds. maszyn zielonkowych w Claas Polska, partnera programu Krowie na Zdrowie.

Konserwację maszyny rolującej należy przeprowadzić starannie i zgodnie z zasadami.

Zaczynamy od dokładnego wyczyszczenia maszyny strumieniem sprężonego powietrza z resztek pożniwnych. Następnym ważnym krokiem jest zabezpieczenie łożysk. Przed i po myciu powinny one zostać nasmarowane. Co ważne, nie stosujmy do mycia wysokociśnieniowych urządzeń myjących tzw. myjek, szczególnie do czyszczenia łożyska, sprzęgła, czy elementów elektrycznych.

Ograniczmy do minimum użycie detergentów oraz innych produktów powodujących korozję, ponieważ potęgują one możliwość uszkodzenia uszczelek, części plastykowych i elektrycznych. Po myciu skierujmy na naszą maszynę jeszcze raz strumień sprężonego powietrza, aby usunąć wilgoć. Żeby pozbyć się pozostałości wody z łożysk trzeba na sucho uruchomić maszynę.

Części metalowe także oczyszczamy strumieniem powietrza usuwając w ten sposób pył. Zbyt duża ilość kurzu na sprzęgle może powodować problemy z przekazywaniem napędu. Konserwacja systemów wiązania, a w szczególności blachy prowadzącej siatki do komory prasowania, też powinna być wykonywana przy pomocy sprężonego powietrza.

Podczas zimowego przeglądu maszyny zwróćmy też uwagę na kontrolę łożysk. To podzespoły, które się zużywają. Ich trwałość zależy od warunków pracy, obciążenia, temperatury, jak również regulacji oraz smarowania. Po sezonie może na nich powstać luz, który powinien być sprawdzany przynajmniej raz w roku, aby zapobiec przypadkom uszkodzenia osi piast oraz kół.

Zadbajmy również o sprawdzenie układu smarowania łożysk i punktów smarnych, aby mieć pewność, że smar dociera do danych miejsc.

Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę to sprawdzenie bezkońcowego paska oraz kontrola stanu i ostrości noży.

Na koniec podkreślmy, że prasa powinna być dobrze garażowana, czyli przechowywana w suchym pomieszczeniu pod dachem, aby chronić ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W miejscu tym nie powinny być składowane środki ochrony roślin.