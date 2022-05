Jak drożały zboża w ujęciu miesięcznym? Najbardziej zyskały kukurydza i pszenica

W ujęciu miesięcznym drożały wszystkie zboża i oleiste. Zarówno na paryskiej giełdzie Matif jak i za oceanem.

Najbardziej zyskała procentowo kukurydza; na Matifie aż o 13,2 proc., co daje 42 proc. w skali miesiąca. W piątek jej cena wynosiła 361,5 EUR/t. Pszenica zyskała 11,6 proc., co dało 42,25 proc. (406,25 EUR/t). Cena rzepaku wzrosła o 2,5 proc. do 842 EUR/t w piątek. Warto zaznaczyć, że w zeszłym tygodniu w ujęciu tygodniowym cena rzepaku spadła o 2,1 proc., podczas gdy kukurydzy i pszenicy wzrastała o odpowiednio 3,5 i 1,4 proc.

Za oceanem skala podwyżek była nieco mniejsza; cena canoli w Winnipeg wzrosła o 1,1 proc. (-2,7 proc. w ujęciu tygodniowym), natomiast ceny kukurydzy, pszenicy i soi wzrosły o 4,7, 5,7 i 2,2 proc. W ujęciu tygodniowym zyskiwała w Chicago tylko pszenica (5,1 proc.), natomiast traciły kukurydza (-3,2 proc.) i soja (-3,1 proc.)