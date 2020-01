Jak dobrać ciągnik dla rodzinnego gospodarstwa?

Posiadanie rodzinnego gospodarstwa to duże wyzwanie dla rolnika w zakresie doboru odpowiedniej maszyny. Istotne jest, aby była ona jak najbardziej uniwersalna i pozwalała na optymalne wykorzystanie jej podczas zaplanowanych prac. Na jakie aspekty należy zwrócić zatem uwagę? Sprawdzamy to na przykładzie Tomasza Chojnackiego, właściciela gospodarstwa z miejscowości Rybowo w woj. Wielkopolskim.

Pan Tomasz z rolnictwem związany jest od dziecka. Już mając 9 lat, miał do czynienia z ciągnikiem. Wszystko za sprawą rodzinnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wszystko zaczęło się od dziadka, który w latach 50-tych oraz 60-tych uprawiał pole za pomocą koni, co było niezwykle trudnym zadaniem. Następnie gospodarstwo przejął ojciec Pana Tomasza, przekazując je następnie synowi, jednocześnie do dzisiaj pomagając mu w pracach. Obecna wielkość gospodarstwa to 30 hektarów.

– Siejemy głównie zboże, kukurydzę na kiszonkę, małe ilości roślin strączkowych oraz użytki zielone na paszę. Dzięki pomocy unijnej mamy możliwość przeprowadzania dalszych inwestycji, stąd m.in. zakup nowoczesnego ciągnika oraz maszyn współpracujących, które pozwalają na optymalizacje wykonywanej pracy – mówi Tomasz Chojnacki.

Ciągnik, który używa obecnie Pan Tomasz to CLAAS ARION 420 z ładowaczem czołowym FL80. – Traktory CLAAS serii ARION 4000 wyróżnia 4 cylindrowy silnik z turbodoładowaniem o mocy maksymalnej od 90 do 140 KM. Istotną zaletą jest przekładnia QUADRISHIFT lub HEXASHIFT z automatyką przełączania biegów. Oprócz tego warto wspomnieć o koncepcji nadwozia. Masywna i wąska budowa ramy z żeliwa ze zintegrowaną miską olejową silnika przejmuje siły przedniego podnośnika, ładowacza czołowego i przodu podwozia – mówi Emil Kaźmierczak z CLAAS Polska.

Pan Tomasz przyznaje, że testował wiele marek ciągników przed zakupem i przede wszystkim potrzebował maszyny, która będzie jak najbardziej uniwersalna do prac, jakie wykonuje. A są to: podawanie pasz dla bydła, wożenie siana kiszonek oraz kiszonki kukurydzy, transport oraz wszystkie prace polowe. Ważne jest zatem pytanie: na jakie aspekty warto zwrócić uwagę podczas zakupu uniwersalnego ciągnika na tego typu gospodarstwie?

Komfort użytkowania to więcej czasu dla rodziny

– Kupując nowy ciągnik, zwracałem uwagę na jego szerokie możliwości wykorzystania zarówno w polu, jak i gospodarstwie oraz transporcie. Przeskok z ciągnika marki URSUS 914, na maszynę CLAAS był bardzo duży i pozytywny, zawłaszcza, jeśli chodzi o komfort jazdy – zauważa Tomasz Chojnacki.

Kupując ciągnik, pan Tomasz wybrał następujące wyposażenie. Panoramiczną kabinę, która okazała się niezwykle przydatna podczas pracy z ładowaczem czołowym. Jak również pompę hydrauliczną o wydatku 100 l/min, dzięki której ładowacz pracuje bardzo wydajnie. Istotna było również bardzo duża pojemność silnika oraz przekładnia, która umożliwia zmianę biegów pod obciążeniem bez przerywania przekazania mocy i dostosowanie prędkości jazdy do warunków pracy. Ważne jest również niskie zużycie paliwa, które ma ogromny wpływ na koszty produkcji rolnej. Dziś po 1800 mth pan Tomasz trochę żałuje, że nie zakupił amortyzowanej przedniej osi, która poprawiłaby komfort pracy.

Właściciel ciągnika zwraca uwagę, że najistotniejszą sprawą przy zakupie powinna być wielkość gospodarstwa oraz ukształtowanie terenu, na którym będzie pracować ciągnik. Przykładowo, jeżeli gleba na naszym polu jest wymagająca, lepszym rozwiązaniem będzie zakup maszyny o nieco większej mocy.

– Ciągnik CLAAS przez 3 lata pracy na trudnych glebach (klasa III oraz IV) ma przepracowanych 1800 mth. Zastosowane rozwiązania w ciągniku na tyle dobrze się uzupełniają, że przełożyło się to w znaczniej mierze na czas pracy, który poświęcam, aby opiekować się gospodarstwem. Okazało się, że mam teraz znacznie więcej czasu dla mojej rodziny, co jest dla mnie największą wartością i atutem – podkreśla właściciel gospodarstwa.

Finansowanie dopasowane do potrzeb

Inwestycja w nowoczesne maszyny to oczywiście dla rolników bardzo duży koszt. Bez gotówki lub dobrego finansowania trudno zostać właścicielem ciągnika, kombajnu czy też innej innowacyjnej maszyny. Dlatego rolnicy coraz chętniej decydują się na skorzystanie z opcji finansowania fabrycznego, które oferują producenci. Wszystkie maszyny produkowane przez wybraną fabrykę są objęte preferencyjnymi warunkami i bardzo korzystnym niskim oprocentowaniem. Jak podkreśla Pan Tomasz, który skorzystał z takiej oferty finansowania CLAAS Financial Services, ważna była dla niego czytelność i transparentność, które pozwalają uniknąć „drobnych druczków” i ukrytych kosztów w ofercie, przekładając się na możliwość pełnego zapoznania się z propozycją oraz dokładnego zaplanowania wszystkich kosztów. Precyzyjne warunki finansowania zawierają nie tylko szczegóły finansowania kapitału, ale również dokładne warunki finansowania podatku VAT. Promocyjne oprocentowanie na kapitał obejmuje także wartość podatku VAT.

Procedura zakupu wygląda w ten sposób, że najpierw dokonywany jest wybór maszyny w odpowiadającej konfiguracji oraz ustalenie ceny zakupu wraz z formą finansowania i udogodnieniami. Następny krok to przedstawienie oferty i kalkulacja finansowania. W dalszej kolejności konieczna jest jeszcze wizyta doradcy bankowego oraz uzyskanie decyzji kredytowej. Wszystko jest jednak tak rozplanowane, aby zajęło jak najmniej czasu i finalizacja transakcji odbyła się na miejscu u rolnika lub najbliższego dealera. Należy podkreślić, że decyzja o udzieleniu kredytu została przekazana Panu Tomaszowi 48 godzin po podpisaniu wniosku i skompletowaniu potrzebnej dokumentacji przez rolnika. Duży wpływ na tak szybką decyzję (48 godzin) ma specjalny Dział Wsparcia Sprzedaży CLAAS FINANCIAL SERVICES, którego zespół jest zaangażowany w weryfikację i wparcie rolnika podczas całego okresu finansowania. Ma to szczególne znaczenie, kiedy zdarzają się niezależne trudności w jego działalności. Datę odbioru maszyny rolnik uzgadnia bezpośrednio z dealerem. Po przejściu całej procedury podobnie jak Pan Tomasz, można cieszyć się korzystaniem z najnowszych maszyn rolniczych, które podniosły wydajność pracy i pozwoliły wygospodarować więcej czasu dla rodziny.

Link do materiału video:

https://www.youtube.com/watch?v=oYsvSQbBXFM&feature=emb_logo

Informacja prasowa CLAAS Polska