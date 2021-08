Jak dbać o klimat w swoim gospodarstwie – konkurs dla rolników i mieszkańców wsi

„Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym lub rolnym?” to temat konkursu organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Aby wziąć w nim udział wystarczy nagrać krótki film.

Film prezentujący jakie działania podejmowane są w danym gospodarstwie, które mają na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu powinien być krótki, maksymalnie 3-minutowy.

– Konkurs ma na celu rozpowszechnianie metod, dzięki którym rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w swoich gospodarstwach domowych oraz rolnych – informuje Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich z Wielkopolski poniżej 35. roku życia. Zgłoszenia należy przesyłać na płytach CD, DVD lub pamięci USB na adres Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ponadto, zgłoszenia mogą zostać przesłane za pomocą dowolnej „chmury” na adres mailowy WODR. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzca otrzyma 4 tys. zł (brutto), laureat drugiego miejsca 3 tys. zł, zaś trzecie miejsce to nagroda w wysokości 2 tys. zł. Do tego wychodzą wyróżnienia w wysokości 700 zł oraz nagroda publiczności w wysokości 4 tys. zł. Wszystkie filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej WODR, gdzie internauci będą mogli głosować na najlepszą produkcję.

Wszelkie informacje na temat konkursu, regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej WODR.

Aktualnie trwają także dwa inne konkursy organizowane przez WODR. Pierwszy z nich to konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Promujemy lokalne produkty”, który ma na celu promocję wielkopolskich produktów oraz KGW. Termin zgłoszeń do niego upływa 16 sierpnia. Do tego dochodzi konkurs „Innowacyjna wieś” przeznaczony dla rolników oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich. Zgłoszenia do tego konkursu można wysyłać do 31 sierpnia.