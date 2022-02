Jak dawkować gnojowicę na użytkach zielonych? Ekspert radzi

W zależności od zawartości suchej masy i wody, wyróżnia się gnojowicę gęstą, zawierającą ponad 8 proc. suchej masy oraz rzadką, a więc mniej lub bardziej rozcieńczoną. Z tego względu zawartość wody, jak też pochodzenie gnojowicy (bydlęca, świńska, z pomiotu ptasiego), a także warunki chowu zwierząt, ich wiek i użytkowanie oraz rodzaj skarmianej paszy, decydują o jej składzie i wartości nawozowej.

Niezależnie od tego, gnojowica uważana jest za wartościowy nawóz, dostarczający duże ilości łatwo przyswajalnych składników pokarmowych. W porównaniu z obornikiem zawiera wprawdzie 3-4 razy mniej suchej masy, nieco mniej N i P oraz około dwa razy mniej K. Jednak zawarty w niej azot jest znacznie lepiej przyswajalny niż z obornika oraz nieco słabiej niż z nawozów mineralnych.

Z kolei fosfor, potas i magnez są w podobnym stopniu dostępne z gnojowicy jak z nawozów mineralnych. W 1 m3 gnojowicy (1000 l) znajduje się przeciętnie 3–5 kg azotu (N), nieco więcej potasu (K 2 O) oraz 2-3 kg fosforu (P 2 O 5 ). Poza tym zawiera wapń (3–3,5 kg CaO), magnez (ok. 1 kg MgO), siarkę (ok. 0,5 kg S), a także sód, chlor (niewskazany dla niektórych roślin) oraz wszystkie mikroelementy, w największej ilości: żelazo, mangan i cynk. Gnojowica pod względem efektu nawozowego, a zwłaszcza przyswajalności zawartych w niej składników, jest bardziej zbliżona do nawozów mineralnych niż obornika. By zmniejszyć straty azotu i innych składników w wyniku jej wymywania (na lżejszych glebach) lub ulatniania N do atmosfery (w postaci amoniaku), wskazany jest jej rozlew w dnie pochmurne lub z umiarkowanymi opadami oraz niższych temperaturach.

Gnojowica może być stosowana pod wiele upraw, jednak najlepiej zawarty w niej azot i inne składniki, wykorzystają (podobnie jak z obornika) rośliny o długim okresie wegetacji, np. kukurydza, buraki cukrowe oraz trawy na użytkach zielonych. Na łąki gnojowicę najlepiej zastosować dwukrotnie wiosną (I połowa marca, a następnie po 2-3 tygodniach) w przeciętnej dawce 20-25 m3, a więc łącznie wiosną do 50 m3. W podobnych dawkach (20-25 m3) można ją stosować po kolejnych pokosach, z wyjątkiem ostatniego. Jeśli w runi łąkowej występują rośliny bobowate (koniczyny, lucerny, komonice), wówczas jej dawkę należy zmniejszyć, gdyż zbyt duża powoduje stopniową eliminację z runi tych cennych gatunków. Mniejsze dawki wskazane są także przy stosowaniu gnojowicy gęstej, bogatej w azot i inne składniki, poza tym na glebach lżejszych oraz w latach (okresach) z nadmiarem wody w glebie.

Latem, przy jej rozlewie w okresach z wysoką temperaturą i niedoborem wody, wskazane jest rozcieńczenie gnojowicy wodą, w stosunku 1:1 lub 1: 0,5, by nie poparzyć roślin i zwiększyć jej efektywność (wykorzystanie składników). Zbyt duże, stosowane corocznie dawki gnojowicy, mogą zwiększyć w runi udział roślin azotolubnych: kupkówki pospolitej, szczawiu kędzierzawego, komosy białej, pokrzywy zwyczajnej. Zabronione jest jej stosowanie na glebach zamarzniętych oraz pokrytych grubszą warstwa śniegu, poza tym w mniejszych ilościach na łąkach z dużym spadkiem. Stosowanie gnojowicy na pastwiskach obniża smakowitość pobieranej zielonki, w wyniku czego wzrasta ilość niedojadów. Można ją ewentualnie rozlać na pastwisko wczesną wiosną (początek marca) w ilości do 25 m3/ha.