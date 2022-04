Jak chronić rzepak, żeby na nim zarobić?

Dotychczas Ukraina była znaczącym producentem przede wszystkim słonecznika, oleju słonecznikowego, jak również rzepaku. Według analityków ograniczony dostęp do tego surowca spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na inne rośliny oleiste oraz wzrost ich cen. W polskich realiach efektem tego są właśnie stawki, jakie obecnie można uzyskać za rzepak. W 2021 roku w okresie żniw było to ok. 1800 zł/t, obecnie ponad 4000 zł/t, a z prognoz rynkowych wynika, że w nadchodzących miesiącach tendencje wzrostowe będą nadal się utrzymywać. Jak chronić rzepak, aby na nim zarobić podpowiadają specjaliści z Innvigo.

W branży rolniczej mówi się, że o plonie decydują głównie nawozy i rzeczywiście składniki pokarmowe budują plon. Nie zapominajmy jednak, że w dalszej kolejności dzięki środkom ochrony roślin można zadbać o jego ilość i jakość, żeby uzyskać jak największe i jak najlepsze zbiory.

Chcesz zyskać? Zadbaj o skuteczną ochronę

– Jeśli chodzi o rzepak, w większości przypadków nawozy zostały już zastosowane. Teraz należy skupić się na rzetelnie prowadzonej ochronie, która w tym sezonie będzie dużo bardziej efektywna pod kątem ekonomicznym. Rzepak jest ponad dwa razy droższy niż w poprzednim sezonie, natomiast ceny środków ochrony roślin wzrosły średnio o 10-15%, czyli podobnie do poziomu inflacji. To znacznie mniej niż nawozy, które podrożały kilkukrotnie. Oznacza to, że po prostu opłaca się chronić rzepak i uzyskać większą ilość nasion z hektara, co będzie się przekładało na znaczny wzrost wartości plonów w porównaniu z zeszłym rokiem – podkreśla Marcin Kanownik, menadżer ds. upraw rolniczych w firmie Innvigo.

W najbliższym czasie plantatorzy rzepaku będą musieli skupić się na ochronie insektycydowej. Przy obecnych rekordowych cenach rzepaku każde ograniczenie populacji szkodników przyczyni się do wzrostu przychodu z prawidłowo chronionej plantacji. W pierwszej dekadzie kwietnia rzepaki zaczęły strzelać w pęd, a wkrótce rozpoczną intensywny wzrost. Na tym etapie wszystkie plantacje powinny mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed szkodnikami.

Rzepak kontra słodyszek

Przy planowaniu zabiegów insektycydowych uwzględnić należy wiosenny przebieg pogody. Wietrzne i chłodne dni oraz zimne noce nie sprzyjają pojawianiu się szkodników. Gdy wystąpi ocieplenie, prawdopodobnie w ciągu 3-7 dni dojdzie do nalotu, a wtedy można szybko i dość łatwo zwalczyć szkodniki. Jednak jeżeli warunki pogodowe będą zmienne i epizody ochłodzenia będą przeplatać się z kilkudniowymi falami ciepła, można spodziewać się, że dojdzie do 2-3 wylotów słodyszka z tego samego pokolenia – z czym oczywiście będzie wiązała się konieczność wykonania 2 czy nawet 3 zabiegów insektycydowych w okresie kolejnych kilku tygodni.

Progi szkodliwości słodyszka rzepakowego są zależne od fazy rozwojowej rzepaku. Na etapie zwartego pąka niezwykle groźne są już 1-2 sztuki na roślinie, natomiast w fazie luźnego pąka zagrożeniem jest 3-5 sztuk na roślinie, a słodyszek może uszkodzić nawet do kilkudziesięciu procent plantacji.

Sprawdzona technologia na szkodniki

– Na rynku nie ma insektycydu, który działałby aż tak długo, dlatego ważne jest dobranie do zabiegu odpowiednich substancji czynnych. W Innvigo rekomendujemy rolnikom nasze sprawdzone rozwiązanie, składające się z dwóch substancji. Są to preparaty Los Ovados/Apis/Aceptir 200 SE, które zawierają acetamipryd, oraz Delmetros/Koron 100 SC, zawierający deltametrynę. Substancje należą do różnych grup chemicznych i mają odmienny mechanizm działania. Taka kombinacja jest przede wszystkim wysoce skuteczna i bezpieczna, a ponadto ogranicza ryzyko wystąpienia odporności słodyszka rzepakowego na poszczególne substancje czynne – mówi Marcin Kanownik.

Zalecana dawka to 0,2 l/ha preparatu Los Ovados/Apis/Aceptir 200 SE oraz 0,05 l/ha środka Delmetros 100 SC. Jak podkreślają eksperci, aby technologia ta miała jak najwyższą skuteczność, nie należy zmniejszać dawek wskazanych w etykietach.

W ofercie Innvigo na uwagę zasługują też preparaty DelCaps/Delux 050 CS. Ich substancją czynną jest deltametryna, jednak w odróżnieniu od innych dostępnych insektycydów z tym składnikiem ma ona formulację CS. W efekcie uwalniana jest nieco wolniej, a to powoduje dłuższe działanie tego preparatu.