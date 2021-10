Jak ceny nawozów wpływają na opłacalność uprawy rzepaku?

Skokowy wzrost cen nawozów mineralnych to ostatnio temat na czasie. Posiłkując się kalkulacjami Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjrzeliśmy się bliżej jego wpływowi na opłacalność uprawy rzepaku. Wnioski zaskakują.

W maju br., kiedy to sprawdzaliśmy jak wg. szacunków WIR wygląda sprawa opłacalności rzepaku, można było zauważyć solidny wzrost w stosunku do roku 2020. Wówczas Izba wyliczyła, że z 1 ha można uzyskać 1801,27 zł, a w maju 2021 r. był to już wynik 3864 zł/ha.

Obecnie szacunki WIR wskazują, że pomimo ponad 2-krotnego wzrostu cen nawozów, dochód z hektara jest jeszcze wyższy i wynosi 4886,36 zł. Wynika to wprost z dużo wyższej ceny samego rzepaku, która w obecnym założeniu wynosi blisko 3 tys. zł brutto a w maju kształtowała się na poziomie ok 2,36 tys. zł brutto.

Warto jednak pamiętać, że kalkulacje mają charakter poglądowy i będą się różnić m.in. ze względu na sposób uprawy, wykorzystywane nawozy, środki ochrony roślin, plon i w końcu ostateczną cenę ziarna.