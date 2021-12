Jak będzie wyglądał rynek nawozów fosforowych w 2022 roku?

Druga połowa mijającego 2021 roku przyniosła gwałtowne podwyżki cen nawozów. Powodów takiego stanu rzeczy było kilka; wzrosty cen energii, konflikty geopolityczne czy spory handlowe w obliczu rosnącego zapotrzebowania. O tym, jak wygląda sytuacja na rynku nawozów azotowych i potasowych już pisaliśmy. A jakie perspektywy czekają rynek nawozów fosforowych?

Kluczowy w tym przypadku jest wprowadzony przez Chiny zakaz eksportu nawozów azotowych i fosforowych, który zmniejsza ich podaż na świecie. Chińczycy produkują łącznie 90-95 mln ton fosforu, przy czym do tej pory ok. 5 mln ton wędrowało na eksport. Zgodnie z zakazem chińskich władz, do czerwca przyszłego roku eksport będzie jednak niemożliwy.

Analitycy wierzą jednak, że sytuacja po tym okresie powinna się nieco zmienić na korzyść rolników. Uspokajają jednocześnie, że dzięki zwiększonym możliwościom produkcji fosforu m.in. przez Rosję i Maroko, nawozu tego zabraknąć nie powinno, jednak przewidują także, że o ile ceny nawozów azotowych i potasowych mają szansę na spadki w relatywnie niedalekiej perspektywie, to ceny nawozów fosforowych mogą nadal rosnąć, tym bardziej, że globalny popyt na fosfor w 2022 roku ma się zwiększyć o 2,9 proc.

Kluczowe w tym przypadku jest wykonywanie prób glebowych; dzięki informacjom o zasobności gleby w pewnych przypadkach, w przeciwieństwie do nawożenia azotowego, można bowiem ograniczyć nawożenie potasowe i fosforowe bez ryzyka zmniejszenia plonu.

A co z popytem na fosfor w kolejnych latach? Cytowany przez DTN Josh Linville, dyrektor ds. nawozów w StoneX Financial stwierdził, że w kontekście cen może decydować wykorzystanie fosforu do produkcji baterii, a rosnąca podaż będzie zmierzała w kierunku właśnie tego zastosowania. Może to więc wywoływać presję na wzrost cen w przyszłości.

