Jak będzie wyglądał budżet na rolnictwo w UE po 2020 roku?

Jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR? Nowa perspektywa budżetowa – priorytety, założenia, propozycje zmian – to temat debaty inaugurującej pierwszy dzień Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa.

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa. Tegoroczna edycja, podobnie jak w latach ubiegłych, odbywa się pod patronem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W debacie inaugurującej Forum pt. ,,Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycje zmian’’ wezmą udział m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travert – Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Czech, Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz María José Alonso Moya – Zastępca Dyrektora Departamentu Roślin Uprawnych i Oliwy w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa, Żywności i Ochrony Środowiska Królestwa Hiszpanii.

– Pierwszy dzień Forum to doskonała okazja, znana z wcześniejszych edycji konferencji w Jasionce, do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie. Podczas debaty zostanie poruszony temat priorytetów, założeń i propozycji zmian, jakie pojawiają się w kontekście nowej perspektywy budżetowej WPR. Będzie to okazja do podsumowania wniosków płynących z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR oraz dyskusji nad rozwiązaniami pojawiającymi się w odniesieniu do przyszłego budżetu. Wśród zaproszonych gości obok Komisarza UE, znaleźli się ministrowie z wielu krajów unijnych, nie tylko z naszego regionu. Ta dyskusja będzie ważnym głosem w europejskiej debacie o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Debatom z udziałem przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki o przyszłości WPR po 2020 roku, będzie towarzyszył temat nowych technologii i roli innowacji w podnoszeniu jakości produkcji oraz ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Zaplanowano również spotkania z producentami, doradcami rolnymi oraz przedstawicielami organizacji branżowych. Podczas Forum swoje produkty i usługi przedstawią także, m.in. dostawcy nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz lider branży nawozowo-chemicznej.

Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się w dniach 23-24 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Patronat honorowy nad Forum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: EFRWP