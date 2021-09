Jacek Sommerfeld nowym dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Jacek Sommerfeld został powołany na stanowisko nowego dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Przez ostatnie miesiące pełnił funkcję zastępcy dyrektora WODR.

– Cieszę się z nowego zadania, a jednocześnie dziękuję Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zaufanie, którym zostałem obdarzony. Wierzę, że przez kolejne lata WODR nadal będzie wyróżniającym się ośrodkiem w skali kraju, zwłaszcza pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie – mówi Jacek Sommereld, nowy dyrektor WODR. Na tym stanowisku zastąpił Wiesławę Nowak, która odeszła na emeryturę.

Jacek Sommerfeld zapowiada, że będzie chciał kontynuować prace swojej poprzedniczki przy jednoczesnym wdrażaniu nowych pomysłów. – Szanuję to, co zrobiła moja poprzedniczka i nie chciałbym tego zaprzepaścić poprzez jakiekolwiek rewolucje. Będziemy kontynuować to, co dobre, ale jednocześnie nastawiamy się na ewolucję i kolejne ciekawe pomysły – wyjaśnia nowy dyrektor WODR.

I dodaje: – W naszym zespole mamy doświadczonych i ambitnych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę oraz działać na rzecz rolnictwa. Mam nadzieję, że uda nam się, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Jacek Sommerfeld będzie stawiał duży nacisk na dalsze działania służące cyfryzacji rolnictwa, w tym na rozwój projektu eDWIN oraz usługi Poldrony.

– eDWIN jest aktualnie jednym z najważniejszych projektów służących cyfryzacji rolnictwa. Biorąc pod uwagę, że jego pomysłodawcą był właśnie WODR, chcielibyśmy, aby ten ogólnopolski projekt ułatwił pracę rolników poprzez dostarczenie im odpowiednich informacji o ewentualnych zagrożeniach na polu, szkodnikach czy załamaniach pogody – mówi Jacek Sommerfeld.

I dodaje: – Natomiast Poldrony to kolejny przykład tego, jak nowoczesna technologia, tym razem w postaci dronów, może zostać wykorzystana dla dobra rolnictwa.

Jacek Sommerfeld podkreśla także, że nowe pokolenia rolników coraz chętniej sięgają po innowacyjne rozwiązania, dlatego też dzisiejsze doradztwo powinno iść z duchem czasu. – Postawimy na nowoczesne doradztwo, które będzie opierało się na bardzo dobrze przygotowanej kadrze doradczej – wyjaśnia.

W swojej pracy nowy dyrektor będzie zwracał także uwagę na dalszy rozwój Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR, która skupia najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne gospodarstwa z regionu.

– W Wielkopolsce dobra praca przynosi dobre efekty także dzięki pomysłom, innowacjom wprowadzanym przez gospodarstwa demonstracyjne. Cieszymy się, że dzięki pracownikom WODR te perełki wśród gospodarstw możemy pokazywać większej liczbie rolników. Nie wyobrażam sobie dalszej działalności WODR bez współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi – mówi Jacek Sommerfeld.

Istotną kwestią będzie także kontynuacja działań, które mają poprawić poziom wód w Wielkopolsce. Temu służą Lokalne Partnerstwa ds. Wody, które od kilku miesięcy są tworzone przez WODR we wszystkich wielkopolskich powiatach.

– Od kilku lat obserwujemy w Wielkopolsce problem suszy, z którym borykają się rolnicy. Skutecznym sposobem na poradzenie sobie z tym są działania, które przyczynią się do odpowiedniej retencji wód – wyjaśnia Jacek Sommerfeld.

Prywatnie nowy dyrektor jest miłośnikiem sportu, zwłaszcza piłki nożnej. I właśnie do sportu nawiązuje, kiedy mówi o konieczności dalszej dobrej współpracy wszystkich pracowników. – Jeśli nie będziemy zespołem, to żaden dyrektor, niezależnie od tego, kto nim będzie, nie da rady dobrze wykonać swojego zadania – nie ma wątpliwości Jacek Sommerfeld.

Od marca 2021 roku, Jacek Sommerfeld pełnił funkcję drugiego zastępcy dyrektora WODR. Wcześniej pracował między innymi w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.