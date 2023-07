Ja rolnik, rocznik 1961, dostałem powołanie na ćwiczenia wojskowe

19 lipca Wielkopolska Izba Rolnicza zwracając się do KRIR informowała, że na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe wezwane mogą zostać osoby, które nie ukończyły 55 roku życia. Informacji tej zaprzecza nasz czytelnik, który odbył ćwiczenia wojskowe po przekroczeniu tej granicy.

Pan Andrzej, rolnik z woj. lubuskiego liczy sobie już 62 lata i po przeczytaniu na łamach wrp.pl tekstu pt. MON nie przewiduje zwolnienia rolników ze służby wojskowej postanowił zadzwonić do naszej redakcji.

– Chyba w styczniu czy w lutym Kuba Sienkiewicz w Internecie pokazał wezwanie do wojska, też rocznik 61., i skomentował to, że jednak jesteśmy jeszcze potrzebni […]. Jestem rolnikiem, o tym Armia wiedziała, ale powołali. Co prawda tylko na ćwiczenia jednodniowe, ale powołali – relacjonuje pan Andrzej.

Jak jednak czytamy w serwisie prawo.pl, na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy do 55 roku życia z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, niepełniące innego rodzaju służby wojskowej, jednak w przypadku osób ze stopniem oficerskim lub podoficerskim granica ta wynosi 63 lata.