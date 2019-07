Jak optymalnie ustawić kombajn podczas żniw?

Lipiec i sierpień to jedne z najważniejszych okresów dla rolników w ciągu roku. Aby ten czas przebiegł jak najsprawniej, operatorzy maszyn rolniczych potrzebują sprzętu, który zapewni im najwyższą wydajność i jakość pracy. W jaki sposób ustawić maszynę, aby zbiór zakończył się jak największym sukcesem? Podpowiadają przedstawiciele Claas Polska.

26,8 mln ton – na tyle zbiory zbóż ogółem określił Główny Urząd Statystyczny w 2018 roku. Kombajny w polach pojawiły się już w pierwszej połowie lipca, a w większości plony były zbierane na przełomie lipca oraz sierpnia. W tym roku eksperci również zauważają, że plony z powodu suszy mogą być niskie a ziarna małe w wielu regionach kraju. Dlatego też operatorzy kombajnów potrzebują maszyny, która zapewni im jak najbardziej precyzyjna pracę na polu. W jaki sposób przygotować się do bieżącego sezonu, aby praca przebiegała bez zakłóceń i to bez względu na warunki pogodowe?

Odpowiednie ustawienie wysokości cięcia

Aby kombajn pracował prawidłowo konieczny jest dobrze ustawiony przyrząd żniwny, który będzie pracował na optymalnej wysokości oraz wysunięciu stołu. Na każde warunki najlepszy będzie taki z regulowaną szerokością stołu. Na początku ustawień maszyny powinniśmy zwrócić uwagę na odpowiednie dobranie wysokości cięcia, które ma istotny wpływ na wydajność.

– Im niżej kosimy, tym wydajność maszyny jest mniejsza, ale zwiększa się ilość zebranej słomy. Jest to niezwykle istotne w gospodarstwach zbierających słomę. W rzepaku, w momencie, kiedy jest zielony od spodu (mimo stosowania desykacji), niska wysokość powoduje większe oklejanie ziaren, co przekładać się może na większe straty – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska. Przedział wysokości cięcia rzepaku powinien wynosić od 25 do 40 cm. Taka wysokość pozwala na zmniejszenie obciążenia zespołu omłotowego oraz separującego zbędną masę grubych części łodyg. Dzięki temu obciążenie kombajnu będzie mniejsze oraz niższe zużycie paliwa.

Ustawienie układu omłotowego

Wspomniany układ omłotowy został zaprojektowany w kombajnach w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć wydajność zbioru. Przy jego konfiguracji należy zwrócić uwagę na odpowiednią szczelinę i obroty bębna. Zależne jest to również od pogody i tego, czy żniwa są suche czy mokre. W tym pierwszym przypadku należy zmniejszyć szczelinę oraz obroty, natomiast w drugim zrobić dokładnie na odwrót, zwiększając je. Pamiętać należy, aby zmienić tylko jedno ustawienie i przeprowadzać je stopniowo monitorując wpływ tej zmiany na pracę kombajnu. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu, bęben młócący będzie pracował równo oraz płynnie, a ziarno i słoma będą obrabiane optymalnie przy zachowaniu najlepszej jakości plonu. Podczas pracy, pamiętajmy, aby nie opuszczać klepiska na sam dół, ponieważ może nie zadziałać wtedy zabezpieczenie przeciążeniowe klepiska.

Praca w mokrym materiale

Przy pracy w mokrym materiale warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które pomogą w bardziej wydajnej pracy. Pierwszym z nich jest fartuch odpryskowy, który w tego typu warunkach powinien być ustawiony na dół. Wpływa to na dłuższą drogę separacji. Drugi aspekt to kierownica wiatru, która może być ustawiona bardziej stromo, co powoduje lepsze czyszczenie w mokrym materiale.Mokry materiał powoduje większe ryzyko zapchania maszyny. Aby uniknąć takiej sytuacji, pomocne będzie zabezpieczenie przeciążeniowe klepiska oraz automatyczna kontrola przepływu materiału.

Automatyczna kontrola przepływu materiału

– To system wspierający, którego zadaniem jest wsparcie operatora zwłaszcza w trudnych warunkach zbioru. Chroni maszynę przed nagłymi skokami obciążenia, zapobiegając ewentualnej blokadzie przepływu masy żniwnej – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska. – Za przepływ materiału w kombajnie odpowiada wiele elementów. W wilgotnych warunkach przepływ może być nierównomierny i może prowadzić do skoków obciążenia. System jest stale aktywny w tle, co zapewnia stałą kontrolę przepływu materiału. W razie przekroczenia ustalonej liczby obrotów ustalonych punktów granicznych, maszyna wyłącza napęd przyrządu żniwnego oraz przenośnika pochyłego. Pozwala to na znaczną minimalizację przestojów maszyny, czego skutkiem jest wzrost wydajności całej kampanii żniwnej – dodaje ekspert.

Kombajny hybrydowe

Kombajny hybrydowe w ofercie marki CLAAS wyposażone są w styczny układ omłotowy, jak w przypadku maszyn klawiszowych, ale kluczowa różnica tkwi w zespole separującym. Zamiast wytrząsaczy klawiszowych zastosowany jest bowiem rotor, lub też dwa rotory. Przy konfiguracji takiej maszyny warto zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy dotyczy klap pod rotorami, które powinny być otwarte w mokrym materiale oraz zamknięte w suchym. Drugi aspekt, to większe obroty rotora, dzięki którym unikamy przepełnienia masą żniwną i zapchania rotorów, ale należy monitorować, aby prędkość nie była zbyt duża, ponieważ materiał może bardzo szybko przejść przez rotory obniżając w ten sposób jakość separacji.

Pełna automatyka czystości ziarna

Wszystkie powyższe ustawienia wykonuje operator, ale są też kombajny z systemem automatycznym, które wspierają rolnika przy optymalnym wyborze strategii optymalizacji kombajnu. – Takim systemem jest u nas CEMOS AUTOMATIC, który pozwala operatorowi wybrać strategię optymalizacji kombajnu w zakresie jakości ziarna, omłotu, czystości ziarna, jakości słomy oraz przepustowości. System na podstawie analizy parametrów pracy kombajnu automatycznie zmienia ustawienie w obrębie układu omłotu, separacji oraz czyszczenia, zapewniając żądany cel ustawiony przez operatora.– mówi przedstawiciel CLAAS Polska. Należy jednocześnie podkreślić, że dokładne ustawienie maszyny zależy od wielu czynników oraz od presji czasowej szybkiego zbioru. Przed okresem żniwnym warto w tej sprawie skontaktować się z ekspertem najbliższego Dealera CLAAS , który doradzi, jakie ustawienia będą najlepsze w warunkach panujących na polu. Optymalne ustawienie kombajnu jest kluczowe w trakcie żniw, szczególnie teraz, kiedy ziarno jest mniejsze.

Na podstawie materiałów prasowych firmy CLAAS