IZP: Spore zapotrzebowanie na ziarno mają wytwórnie pasz. Osłabł popyt na ziarno konsumpcyjne w młynach

Na początku grudnia br. w dalszym ciągu notuje się nieco więcej ofert sprzedaży ziarna, głównie ze strony rolników. Przedmiotem sprzedaży jest głównie pszenica. Ofert sprzedaży pozostałych zbóż jest znacznie mniej.

Ziarno oferują do sprzedaży głównie ci rolnicy, które mają potrzeby finansowe. Wydaje się, iż taki stan rzeczy może się utrzymać do połowy miesiąca, po czym nastąpi świąteczne spowolnienie w handlu, informuje w raporcie Izba Zbożowo-Paszowa (IZP).

Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się spore zapotrzebowanie na ziarno ze strony wytwórni pasz. Z kolei, popyt na ziarno konsumpcyjne osłabł ze strony młynów, które w pewnym stopniu zdołały pokryć potrzeby surowcowe na najbliższe tygodnie. Tym samym ceny zbóż na rynku krajowym zaczęły się stabilizować, z lekką tendencją spadkową. Niemniej jednak, ceny większości zbóż na rynku wewnętrznym w dalszym ciągu często kształtują się powyżej parytetu portowego.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za zboża z dostawą w grudniu br. kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 6 grudnia br.) – źródło IZP:

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 930-960 PLN/t,

pszenica paszowa – 860-930 PLN/t,

jęczmień paszowy – 760-840 PLN/t,

pszenżyto – 770-830 PLN/t,

żyto konsumpcyjne – 650-730 PLN/t,

żyto paszowe – 620-700 PLN/t,

owies paszowy – 720-780 PLN/t,

kukurydza – 800-860 PLN/t,

rzepak (bez dopłat) – 2250-2310 PLN/t.

W raporcie IZP czytamy, że w listopadzie br., wolumen eksportu zbóż drogą morską był sporo mniejszy niż w październiku br. i wyniósł ponad 425 tys. ton, z tego ok. 200 tys. ton pszenicy i 180 tys. ton kukurydzy. IZP przewiduje, iż w grudniu br. eksport zbóż drogą morską raczej nie będzie większy niż w listopadzie br.

Uszczuplona rynkowa podaż ziarna powoduje, że firmy handlowe kupują mało zbóż z przeznaczeniem na eksport. Ponadto, ceny portowe często nie są konkurencyjne w porównaniu do cen zbóż oferowanych przez młyny i wytwórnie pasz na rynku wewnętrznym, co nie zachęca dostawców do jego sprzedaży na eksport.