IV Mazurskie Agro Show Ostróda

W dniach 10-11 lutego 2018 roku w kompleksie wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się czwarta edycja wystawy Mazurskie Agro Show.

Organizowana przez Polską Izbę Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych wystawa Mazurskie Agro Show powstała przede wszystkim z myślą o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego i województw ościennych. Stała się dla nich doskonałym miejscem nie tylko do zapoznania się z kompleksową ofertą maszyn, ale również do dokonania zakupów przez przybyłych na imprezę rolników, tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu.

– Jako doświadczony organizator plenerowych Międzynarodowych Wystaw Rolniczych AGRO SHOW – będących największymi tego typu imprezami wystawienniczymi w Europie – nie szczędziliśmy wysiłków, aby osiągnąć sukces również w przypadku przygotowania profesjonalnej wystawy halowej. Bazując na doświadczeniach z trzech poprzednich edycji i biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wystawców i odwiedzających przekonaliśmy się, że udało nam się stworzyć ważne i oczekiwane przez rynek wydarzenie branżowe dedykowane rolnikom z północno-wschodniej Polski. Sprawdza się i formuła imprezy i jej termin. Bardzo nas to cieszy – mówi Michał Spaczyński, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Mazurskie Agro Show 2018 odbędzie się w największych halach obiektu Expo Mazury. To jedno z najnowocześniejszych centrów targowych w tej części Europy i zarazem doskonałe miejsce prezentacji dla: producentów i dystrybutorów maszyn, firm nasiennych, przedsiębiorstw nawozowych, prasy branżowej, organizacji rolniczych oraz innych podmiotów i instytucji związanych z rolnictwem. Na wystawie swoje miejsce będą miały również punkty doradcze ministerstwa rolnictwa oraz innych agencji rządowych związanych z rolnictwem. Dla rolników będzie to zatem doskonała i niepowtarzalna okazja, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące branży, szczególnie w kwestii PROW czy dotacji unijnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, patronat honorowy nad wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Jurgiel. Wystawa odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2018 roku i będzie czynna dla odwiedzających w godzinach: 9:00-17:00. W tym samym terminie na terenie kompleksu wystawienniczego Expo Mazury odbędzie się również Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wstęp na wystawę, parkingi oraz katalogi wystawy będą bezpłatne.

