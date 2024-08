IUNG – susza rolnicza na terenie 10 województw, zagrożonych 11 upraw

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach opublikował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) była ujemna, wynosiła -66 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zwiększeniu o 2 mm.

Największe niedobory wody od -160 do -209 mm notowano na obszarze Nizin Mazowieckiej i Podlaskiej, na Polesiu oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na południu kraju oraz w Polsce zachodniej i północno-zachodniej deficyt wody był najmniejszy od -50 do -119 mm. Na pozostałym terytorium kraju notowano braki wody dla roślin uprawnych od -120 do -159 mm.

Susza rolnicza występowała na terenie dziesięciu województw: Mazowieckiego, Łódzkiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Opolskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Warmińsko-mazurskiego, Dolnośląskiego, w jedenastu uprawach:

kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, zbóż jarych, tytoniu, zbóż ozimych, truskawek, chmielu, ziemniaka.

Kukurydza na ziarno: wśród upraw kukurydzy na ziarno od 1 czerwca do 31 lipca 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował. Notowano ją w 275 gminach (11,1% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 3,11 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 1,62% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,75 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania) Kukurydza na kiszonkę: wśród upraw kukurydzy na kiszonkę suszę rolniczą notowano ją w 275 gminach (11,1% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 3,11 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 1,62% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,75 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania)

Rośliny strączkowe: w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 146 gminach (5,89% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 3,15 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,76% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,54 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

Zboża jare: uprawach zbóż jarych suszę notowano w 26 gminach (1,05% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 6,62 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,07% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,89 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania)

Zboża ozime: w uprawach zbóż ozimych suszę notowano w 2 gminach (0,08% gmin Polski), Suszę notowano na obszarze 0,00% gruntów ornych kraju, nastąpiło zmniejszenie o 0,28 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.