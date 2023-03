Irum – rumuński budżetowy ciągnik debiutuje na Agrotechu. Ile kosztuje? [video]

Kilka dni temu na łamach naszego portalu pojawiła się informacja na temat nowych na polskim rynku ciągnikach rumuńskiej marki Irum. Wczoraj, w piątek 17 marca model Tagro 102 oficjalnie debiutował na kieleckim Agrotechu.

Ciągnik Irum, chociaż jak na razie zupełnie egzotyczny, korzysta z podzespołów renomowanych marek. Dobrym przykładem jest chociażby silnik – to dobrze znana czterocylindrowa jednostka marki FPT o pojemności 3,6 litra. Za przeniesienie napędu odpowiada rewersowana mechanicznie przekładnia z 12 przełożeniami do przodu i tylomaż do tyłu. Ciągnik będzie oferowany w Polsce przez firmę Hydro-Masz znaną między innymi z dystrybucji koreańskich ciągników TYM.

Firma Hydro-Masz zdecydowała się na dystrybucję ciągników Irum Targo 102 przede wszystkim w celu uzupełnienia oferty o maszynę z bardzo popularnego w Polsce segmentu mocy, bowiem w ofercie koreańskiego producenta podobnego modelu obecnie nie ma.