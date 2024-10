Inwestycje na rolnictwo 4.0. Czego możemy się spodziewać w najbliższym naborze?

Wprowadzenie na rynek funduszy z Krajowego Planu Odbudowy powoduje, że polskie rolnictwo może liczyć na ogłoszenie nowego naboru do programu Wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0, jeszcze przed końcem 2024 roku. Tym razem nacisk położony zostanie na produkcję zwierzęcą.

W 2023 roku po raz pierwszy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowy program wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0. Program trwał od 15 listopada 2023 roku do 17 listopada 2023 roku. Kolejne nabory pokazały jak potrzebne było to wsparcie dla sektora rolnego. W programie o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 mogły ubiegać się osoby, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełni w zakresie mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub którym przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia. A jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności co najmniej w roku poprzednim od złożenia wniosku lub były objęte wsparciem lub były posiadaczem zwierząt w rozumieniu ustawy z 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji wniosków.

17 kwietnia 2024 roku wprowadzono zmianę regulaminu wyboru przedsięwzięć i objęcia wsparciem z KPO. Zmianę tę można prześledzić na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Wraz ze zmianą regulaminu wyboru przedsięwzięć dotyczących Rolnictwa 4.0 pojawiła się również informacja, pojawił się zmieniony załącznik do regulaminu wyboru przedsięwzięć naboru dotyczącego Rolnictwa 4.0, który został opublikowany 17 kwietnia 2024 roku. Ten precyzyjnie określa inwestycje, które mogą podlegać i mogą być objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Podobnie przedstawia się sprawa z proponowanymi naborami do programu rolnictwo 4.0 w 2024 i przyszłym roku. Różnica polega na zwiększenie uwagi na wnioski dotyczące produkcji zwierzęcej.

W przypadku wniosków programu „rolnictwo 4.0” wsparcie Państwa polega na częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych. Jest ono zróżnicowane i wynosi do 80% w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcje ekologiczną (zgodnie z art. 2 ust.1, pkt 10 z dnia 23.06.2022). oraz wnioskodawców urodzonych 1 stycznia 1983 i młodszych. Refundacja do 65% kosztów kwalifikowanych dotyczy pozostałych wnioskodawców.

dr hab. inż. Adam Ekielski