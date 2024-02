Inwestorzy zakładają spadki cen pszenicy, ale wzrosty cen rzepaku. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 08.02.2024

Największy spadek na paryskim Matifie, o 10,5 Eur/t do 410,75 EUR/t, zaliczył wczoraj rzepak. Ceny soi osiągają wieloletnie minima po spadku w Chicago o 10,5 centa do 1189 ct/bu (405,50 EUR/t).

Spadek ten podyktowany był lepszymi prognozami pogody dla Argentyny i Brazylii, gdzie po okresie suszy nadawane są opady. Na Matifie, jak wynika z danych opublikowanych przez giełdę, inwestorzy dla rzepaku zwiększyli swoją długą pozycję netto, stawiając na rosnące ceny.

Rekordowy w tym sezonie może być ukraiński eksport soi; w okresie od września do stycznia wyniósł pprawie 1,9 mln ton, co oznacza wzrost o 17% rok do roku. – Według szacunków APK-Inform, w roku gospodarczym 2023/24 eksport soi z Ukrainy może osiągnąć nowy rekord na poziomie 3,2 mln ton – informuje Kaack.

Cena pszenicy spadła o 2 EUR/t do 209 EUR/t na Matifie, zaś w Chicago wzrosła o 7 ct/bu (205 EUR/t). Wczoraj rosyjską pszenicę 11,5% wyceniono na 220-221 dolarów/t FOB. – Na Matif inwestorzy finansowi ograniczyli swoje krótkie pozycje netto (zakładając spadające ceny) w kontraktach terminowych i opcjach na pszenicę na Euronext w tygodniu zakończonym 4 lutego – czytamy w serwisie Kaack.

Cena kukurydzy spadła o 3 EUR/t do 179 EUR/t w Paryżu i o 4,5 ct/bu do 432,75 ct/bu w Chicago – poziomu najniższego od grudnia 2020. Handlowcy czekają na raport WASDE oraz raport brazylijskiego urzędu ds. rolnictwa CONAB.