Interwencja na rynku trzody jest niezbędna

Taki wniosek wysunęła Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, która postuluje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w sprawie zmiany przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF.

Według IRWŁ obecne przepisy pomijają rolników utrzymujących trzodę chlewną w systemie ekstensywnym, którzy zmniejszyli produkcję lub utrzymują trzodę w tuczu raz lub dwa razy w roku w celu zagospodarowania własnych zbóż, a trafili ze sprzedażą w czasie w którym zostały wprowadzone ograniczenia co do sprzedaży w związku z wprowadzeniem stref czerwonych.

– Rolnik prowadzi hodowlę na zasadzie pusto pełno i w związku z tym zdarzają się kwartały w których sprzedaż nie występuje. W okresie 3 lat stanowiących podstawę do wyliczeń strat poniesionych w III kw. roku 2021, sprzedaż miała miejsce w roku 2019 i 2020, natomiast w roku 2018 ostatnia sprzedaż została dokonana do końca II kw. a kolejna rozpoczęta z początkiem IV kw. Gdyby przyjąć za okres bazowy czas 5-ciu lat – sprzedaż w III kw. nie miała miejsca aż dwukrotnie. Co jeszcze bardziej niekorzystnie wpływa na wyliczenie kwoty wyrównania dla rolnika. Rolnik poniósł stratę w odniesieniu do ceny wolnorynkowej w wysokości 21,5 tys. PLN.

Kwota ta znacznie odbiega od faktycznie poniesionych strat, które w rzeczywistości kształtowały się na poziomie 88 312,50 PLN. Kwota uzyskana z wyliczenia: rolnik sprzedał trzodę po 4,20, 125 kg- średnia waga tucznika, co daje 525 PLN za sztukę (4,20*125). Podczas gdy cena rynkowa od stałego odbiorcy, który nie miał zgody na skup z czerwonych stref kształtowała się na poziomie 5,10 co daje cenę za tucznika w wysokości 637,5 (5,10*125). Rolnik na sztuce stracił do ceny rynkowej kwotę 112,50 PLN co przy liczbie 785 tuczników daje kwotę 88 312,50 PLN (112,5*785). Wobec tego obowiązkowe dzielenie sprzedaży przez 3, niezależnie czy sprzedaż miała miejsce w każdym z okresów bazowych, a nie przez liczbę kwartałów, w których sprzedaż faktycznie miała miejsce, jest wysoce krzywdzące i niesprawiedliwe. Należałoby wyliczyć różnicę do sztuki, pomiędzy średnią ceną osiągniętą w danym kwartale poprzednich 3-ech lat a ceną uzyskaną przez rolnika w kwartale, za który składany jest wniosek o pomoc. Na powyższym przykładzie dane kształtowałyby się następująco: 673,98 – 566,10 = 107,88. Dla tego przykładowego rolnika pomoc wyniosłaby 107,88 *785 = 84 685,80. Taki sposób jest logiczny, przejrzysty, a co najważniejsze lepiej odzwierciedla poziom poniesionych strat – uzasadnia Jerzy Kuzański, dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Natomiast młody rolnik rozpoczynający utrzymywanie świń w miesiącu luty 2020 utrzymujący raz w roku tucz świń, w celu zużycia własnego zboża, sprzedał 120 sztuk świń w maju 2020 roku za sumę 84 tys. PLN netto. Kolejne warchlaki – 110 sztuk – wprowadził w maju 2021 roku i sprzedał je w VIII 2021 za sumę 59 125 PLN. Według algorytmu dla tego rolnika: 120 +110=230 sztuk. 230 dzielimy przez 587 i mnożymy przez 90- co stanowi liczbę dni od rozpoczęcia hodowli co daje 35,26 średnich sztuk utrzymywanych rocznie. Uwzględniając różnicę stanów pod uwagę brane są 46,26 sztuk. Faktycznie 110 sztuk *125 kg* 4,30 = 59 125 PLN, cena rynkowa wtedy wynosiła 110 *125*5,10 = 70 125 PLN. Wobec tego strata do ceny rynkowej wyniosła 11 000 PLN. Natomiast algorytm pokazuje rolnikowi zysk 34 433 PLN.