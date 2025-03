InterTech się zmienia – nowy wizerunek, jeszcze wyższa jakość i nowe produkty

Nieodłącznym elementem rozwoju każdego producenta są zmiany, dlatego firma InterTech zdecydowała się na odświeżenie swojego wizerunku i dostosowanie swojej komunikacji do dynamicznie zmieniających się realiów rynku.

Nowa strategia nie tylko podkreśla silną pozycję marki, ale również pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby rolników i partnerów biznesowych. O tym i o innych zmianach poinformowano na konferencji prasowej, jaką InterTech zorganizował w czasie Targów Agrotech w Kielcach.

Nowoczesność i rozwój – kierunek obrany przez InterTech

Rebranding firmy InterTech to nie tylko nowe logo, ale również nowoczesna strategia komunikacyjna i rozwój oferty produktowej. Firma inwestuje w unowocześnienie procesów produkcyjnych, co przekłada się na jeszcze bardziej dopracowane i funkcjonalne maszyny rolnicze. To krok w stronę zwiększenia konkurencyjności oraz dopasowania do potrzeb rolnictwa przyszłości.

Nowa wizja i strategia marki

Rebranding to znacznie więcej niż kosmetyczne zmiany. Nowe logo InterTech symbolizuje innowacyjność i dynamikę firmy, a zielony akcent roślinny odzwierciedla kluczowe wartości marki: ekologię, zrównoważony rozwój oraz nowoczesne technologie. Nowa identyfikacja wizualna ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale także zwiększenie rozpoznawalności marki w branży.

Linie Produktowe InterTech

InterTech oferuje szeroką gamę produktów, które można podzielić na kilka głównych linii:

– Blue Line – maszyny uprawowe

Linia ta obejmuje urządzenia przeznaczone do prac uprawowych, w tym m.in. pługi, wały posiewne czy agregaty uprawowo-siewne. Maszyny te charakteryzują się solidną konstrukcją oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

– Green Line – maszyny zielonkowe

W ramach tej linii produkowane są urządzenia do pielęgnacji łąk, pastwisk i terenów zielonych. InterTech stawia na równowagę między wysoką wartością odżywczą paszy a optymalizacją kosztów produkcji. Innowacyjne konstrukcje maszyn zielonkowych umożliwiają ochronę użytków zielonych oraz zapobiegają nadmiernej ich eksploatacji.

– Loader Line – ładowacze czołowe

To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych linii produktowych InterTech. Ładowacze czołowe są projektowane z myślą o maksymalnej ergonomii, trwałości oraz efektywności działania. Firma oferuje szeroki wachlarz modeli, różniących się między innymi udźwigiem – od 400 kg do 1800 kg.

– Smart Line – osprzęt do ładowaczy

Linia Smart dedykowana jest do produkcji osprzętu, który znacząco podnosi funkcjonalność ładowaczy czołowych. W ofercie znajdują się różnego rodzaju łyżki, wycinaki, systemy precyzyjnego sterowania oraz inne akcesoria, które pozwalają na dostosowanie maszyny do specyficznych potrzeb gospodarstwa.

– Orange Line – maszyny komunalne

Produkty z tej linii to maszyny zaprojektowane z myślą o pracach komunalnych. Ich konstrukcja uwzględnia zmienne i często trudne warunki intensywnej pracy takich maszyn, na przykład podczas odśnieżania.

– Silver Line – wozy asenizacyjne

W ramach tej linii produkowane są specjalistyczne pojazdy przeznaczone do transportu materiałów asenizacyjnych. Projektowane i produkowane są z myślą o trwałości oraz łatwości obsługi.

InterTech – Inwestycje w przyszłość

Strategiczne inwestycje w technologie oraz rozwój produktów pozwalają InterTech umacniać swoją pozycję w branży maszyn rolniczych. Firma konsekwentnie dąży do wyznaczania nowych standardów, dostarczając innowacyjne rozwiązania wspierające nowoczesne rolnictwo.

Nowy wizerunek, nowoczesne produkty i ulepszone procesy procesy projektowania i produkcji to dowód na to, że InterTech pozostaje wierny swoim wartościom, jednocześnie dostosowując się do wyzwań współczesnego rolnictwa.

