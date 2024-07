InterTech: nowy 3-metrowy agregat bezorkowy i ciężki kultywator z aplikatorem. Oczywiście znamy ceny

Podlaska firma InterTech z Zambrowa coraz mocniej akcentuje swoją obecność na rynku maszyn rolniczych. Na zakończonej w niedzielę XXX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie premierę miały właśnie nowe maszyny uprawowe, które uzupełniły i tak silną gamę maszyn InterTech.

Nowe maszyny InterTech z serii Blue Line

InterTech znany od wielu lat rolnikom z produkcji ładowaczy czołowych mocno rozwija także swoją linię maszyn do uprawy gleby i osiąga na tym polu coraz większe sukcesy. Nowe maszyny z serii Blue Line są tego przykładem. Maszyny te silnie wpisują się w system rolnictwa regeneratywnego, bo taki cel rozwoju i nowoczesności obrał sobie ten podlaski producent.

Agregat bezorkowy Blue Line 3-metrowy

Pierwszą nowością InterTech-u zaprezentowaną na wystawie w Szepietowie jest 3-metrowy agregat bezorkowy. Maszyna ta o stabilnej konstrukcji i wadze 2320 kg służy zarówno do płytkiej uprawy ścierniska, jak i do głębokiego spulchniania gleby. Z zamontowanymi talerzami normalna praca agregatu pozwala na uprawę do 20 cm, a po ich szybkim demontażu redlice mogą zagłębić się na 30 cm.

Nowy agregat ma hydrauliczną regulację głębokości pracy talerzy, co – jak podkreślają konstruktorzy – zapobiega erozji gleby i pozwala zachować jej właściwą strukturę. 3-metrowa maszyna posiada 10 zębów roboczych pracujących w trzech rzędach oraz poza talerzami także wał rurowy. Konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację i dopasowanie do wymagań glebowych.

Cena agregatu bezorkowego w podstawowej wersji o szerokości 2,6 metra zaczyna się od 36 900 zł netto, a o szerokości 3 metrów, jaki prezentujemy na zdjęciu, wynosi 41 000 zł netto.

Kultywator ciężki Blue Line 8-metrowy z aplikatorem

Drugą nowością zaprezentowaną podczas wystawy jest ciężki kultywator o szerokości roboczej 8 metrów. To specjalistyczna maszyna przeznaczona do stosowania we współpracy z wozami asenizacyjnymi o pojemności roboczej 25 000 litrów. Model ten waży 4500 kg i wymaga ciągnika o minimalnej mocy 250 koni mechanicznych.

Prezentowany zwiedzającym wystawę model wyposażono w opcjonalną włókę, która w tym przypadku zastąpiła tradycyjny wał. Kultywator posiada 28 zębów rozmieszczonych w trzech rzędach oraz mechanizm regulacji głębokości pracy oparty na czterech kołach podporowych. InterTech zastosował w nim autorski system aplikowania gnojowicy minimalizujący ryzyko uszkodzenia elementów roboczych.

Nowy 8-metrowy kultywator ciężki serii Blue Line składa się do pozycji transportowej, a jego wysokość wynosi wówczas 3,75 metra. Ta nowa maszyna dobrze sprawdzi się przy mieszaniu resztek pożniwnych, jednocześnie zasilając glebę w azot do głębokości 20 cm i stymulując tym wzrost roślin.

Cena tego nowego ciężkiego kultywatora w podstawowej wersji o szerokości 4 metrów wynosi 57 200 zł netto (bez aplikatora). Prezentowany 8-metrowy model wyposażony już w aplikator to 120 230 zł netto.