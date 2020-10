Intermag wprowadza na rynek nowy biostymulator oparty o wanad

W dniu 6 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy Intermag, na której zaprezentowano nowy biostymulator oparty o pierwiastek korzystny – wanad, który będzie wprowadzony na rynek w 2020 r.

Vanadoo to produkt poszerzający ofertę firmy w segmencie biostymulatorów opartych o pierwiastki korzystne. Biostymulatory to substancje, które aplikowane do gleby w śladowych ilościach pobudzają wzrost roślin. Stymulują one w roślinie wykorzystanie składników pokarmowych, zwiększają dostępność składników pokarmowych w ryzosferze, poprawiają jakość plonu oraz zwiększają tolerancję roślin na stresy biotyczne.

„Biostymulatory wydają się być – wraz z nasionami, nawozami i środkami ochrony roślin – czwartym filarem produkcji roślinnej i zrównoważonego rolnictwa i powinniśmy używać ich do rozwiązywania problemów, takich jak łagodzenie negatywnego wpływu zmian klimatycznych na rośliny i straty plonu” (dr. Patric Du Jarin 4th Biostimulant World Congress, Barcelona 2019).

Co wyróżnia Vanadoo?

Vanadoo stymulator korzeni to innowacyjny biostymulator zawierający wanad, którego skuteczność oparta jest o unikalną molekułę aVadium .Biostymulator ten wpływa pozytywnie na wielkość i jakość plonu organów spichrzowych. Dedykowany jest w uprawie roślin o podziemnych częściach użytkowych. Pierwsza tego typu molekuła zawierająca wanad – aVadium to organiczny biodostępny związek wanadu gwarantujący skuteczność biostymulatora Vanadoo.

Vanadoo warunkuje większy plon podziemnych części użytkowych, poprzez intensyfikację procesów metabolicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin. Intensyfikuje procesy odpowiedzialne za powstawanie cukrów w roślinie oraz zwiększenie ich transportu do organów spichrzowych. Wpływa na poprawę parametrów jakościowych plonu roślin o podziemnych częściach użytkowych, zwiększając zawartość cukrów czy suchej masy.

Badania nad tworzeniem produktu rozpoczęły się w 2015 roku w laboratoriach Intermag, a jego wprowadzenie na rynek poprzedzały badania biologiczne w obiektach Intermag (od 2016 r.) i jednostkach zewnętrznych (od 2018 r.). W badaniach biologicznych potwierdzono skuteczność Vanadoo w uprawie selera korzeniowego, marchwi, buraka ćwikłowego, a z roślin rolniczych – buraka cukrowego.

Intermag jest producentem nawozów specjalistycznych, bioproduktów i innych agrochemikaliów przeznaczonych dla rolnictwa oraz produktów prozdrowotnych dla zwierząt hodowlanych. To także światowy lider w produkcji i wprowadzaniu na rynek biostymulatorów opartych o pierwiastki korzystne w formach dostępnych dla roślin. W swojej ofercie od 2000 roku posiada biostymulator oparty na tytanie (Tytanit Mineralny stymulator wzrostu), a od 2014 roku – na krzemie (Optisil Stymulator odporności). Tytanit zawdzięcza swoją wysoką skuteczność unikalnej molekule aTium, a Optisil unikalnej formule duoSIL. Dopełnieniem tej oferty będzie wprowadzony w tym roku VanadooStymulator korzeni.