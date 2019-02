Intermag – nowości

W przyszłym roku firma Intermag będzie obchodziła 30-lecie założenia. Podsumowaniem tegorocznych działań Intermagu była prezentacja nowości na 2018 rok podczas konferencji zorganizowanej w Otrębusach k. Warszawy.

Firma powstała w 1988 roku. Początkowo Intermag produkował tylko płynne nawozy mikroelementowe; następnie wprowadził do swojego portfolio biostymulatory oparte o pierwiastki funkcjonalne, by w kolejnych latach istnienia rozszerzyć gamę produktów o preparaty prozdrowotne dla zwierząt i produkty mikrobiologiczne. Intermag to pierwsza prywatna firma w Polsce na rynku nawozów dolistnych. Jako pierwsza wprowadziła na rynek polski stymulator wzrostu pod nazwą TYTANIT. Wprowadzenie do obrotu chelatów nawozowych w czystej postaci to również zasługa Intermagu. Dzięki tej firmie polscy rolnicy zaczęli także używać nawozy krzemowe ALKALIN oraz stymulatory wzrostu oparte o krzem, czyli OPTYSIL. Trzeba wspomnieć, że Intermag jako pierwszy opatentował technologię izolacji mikroorganizmów ze środowiska glebowego.

Od 1995 roku firma przyjęła za swoją siedzibę Osiek k. Olkusza. Intensywna rozbudowa firmy przypada na lata 2012-2017, gdy to powstały miedzy innymi nowe oddziały do produkcji nawozów krystalicznych, produktów prozdrowotnych dla zwierząt oraz nowoczesnej instalacji do produkcji nawozów pod postacią ultragranulatu. Wartość inwestycji w ostatnich pięciu latach przekroczyła łącznie 20 mln złotych. Łączna powierzchnia firmy stanowi ok 5 ha z czego powierzchnia produkcyjno-magazynowa zajmuje 20 000 m. kw. Intermag prowadzi sprzedaż swoich produktów w ponad 30 krajach na całym świecie, a jego wartość eksportowa stanowi ponad 50% produkcji.

Firma nieustannie się rozwija i duży nacisk kładzie na działania związane z badaniami i rozwojem, przeznaczając rokrocznie 5% swoich przychodów właśnie na te działania. Intermag posiada własny dział badawczo-rozwojowy, który tworzy trzynastoosobowy zespół profesjonalistów łączących młodość i doświadczenie. Dział ten wyposażony jest w nowoczesne laboratorium analityczne, formulacyjne i biologiczne, a jego członkowie współpracują z czołowymi instytutami naukowymi. Trzeba zaznaczyć, że firma Intermag posiada obecnie 20 własnych patentów, a wśród nich są również patenty międzynarodowe.

Obecnie firma prowadzi badania nad nowoczesnymi preparatami agrochemicznymi opartymi o biodegradowalne ligandy i inne naturalne związki stymulujące odporność umożliwiającą biofortyfikację roślin. Badania prowadzone są ponadto nad nową generacją produktów mikrobiologicznych zapewniających wyższą efektywność produkcji roślinnej, przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa, a także prowadzone są projekty wdrożeniowe dotychczasowych prac badawczo-rozwojowych, które mają pomoc rozpoczęciu produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów. Celem firmy jest długoterminowy rozwój. Właśnie dlatego Intermag tak duży nacisk wkłada w działania badawczo-rozwojowe.

W przyszłości firma chce upowszechnić rozwiązania zwiększające nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość produkowanej żywności bezpiecznej dla konsumenta. Intermag chce także wprowadzić nowe rozwiązania, które będą bazować przede wszystkim na szeroko rozumianej biotechnologii i umożliwią zmniejszenie pozostałości środków ochrony roślin i antybiotyków w żywności, zwiększą poziom mikroelementów i witamin w produkowanej żywności. Firma chce również wprowadzić rozwiązania, które umożliwią uprawianie roślin i hodowle zwierząt bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa.

Podsumowaniem tegorocznych działań Intermagu była prezentacja nowości na 2018 rok podczas konferencji zorganizowanej w Otrębusach k. Warszawy. Zaprezentowanych zostało pięć nowych produktów.

Wśród nich należy wymienić dolistny nawóz borowy BORMAX TURBO. W preparacie tym zastosowano nowoczesną technologię INT, która zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych. BORMAX TURBO jest płynnym nawozem, przeznaczony jest do nawożenia pozakorzeniowego. Nowy BORMAX wpływa na wydajność pobierania boru przez roślinę. Charakteryzuje się wyższą odpornością na zmywanie. Poprzez usprawnienie przemieszczenia boru wewnątrz roślin następuje lepsze jego wykorzystanie. BORMAX TURBO można stosować profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru oraz w przypadkach występowania warunków glebowych, które ograniczają dostępność tego składnika dla roślin np. wysokie lub niskie pH gleby, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznych, gleby bardzo lekkie i lekkie.

CUPRAN to płynna postać nawozu mikroelementowego o dużej zawartości aktywnej biologicznie miedzi w postaci tlenochlorku miedzi w ilości 385 g/l. Wiadomo, że miedz korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój młodych części roślin, ich późniejszy wzrost oraz dojrzewanie owoców. W przypadku warzyw i ziemniaków preparat można stosować w dowolnym stadium rozwojowym w zależności od potrzeb. Trzeba zaznaczyć, że nawóz można mieszać ze środkami ochrony roślin zawierającymi mankozeb. CUPRAN w ziemniakach stosujemy jako jednorazową dawkę 2,5-3 l/ha w 3 zabiegach. Pierwsza na początek zawiązania bulw, kolejną gdy bulwa osiągnie 20-30% typowej masy i ostatnią gdy bulwa osiągnie 40% typowej masy. W buraku dawkujemy jednorazowo w ilości 5-6 l/ha w 2 zabiegach. Pierwszy, gdy jest dziewięć lub więcej liści do początku zakrywania międzyrzędzi i kolejny termin, gdy liście zakryją 20-50% powierzchni gleby. Przy uprawie warzyw nawóz stosuje się zapobiegawczo lub w sytuacji stwierdzenia symptomów niedoboru miedzi. Najczęściej stosuje się od początku wegetacji do rozwoju części przeznaczonych do zbioru co 7-14 dni.

Zaletami CUPRAN’u jest wysoka koncentracja pierwiastka. Jego płynna forma zapewnia łatwe dawkowanie i sporządzanie mieszanin zbiornikowych. Dużą zaletą jest możliwość stosowania w większości upraw. Charakteryzuje się ponadto wysoką odpornością na zmywanie.

Kolejnym preparatem zaprezentowanym podczas konferencji był CYNKO-BOR TURBO. Tutaj również została zastosowana nowa technologia, która pozwala na zwiększenie szybkości i efektywności pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych. Preparat stosowany głównie w sadach. Jest to płynny nawóz zawierający 110 g bory i 50 g cynku na 1l preparatu. Przeznaczony jest do nawożenia pozakorzeniowego.

Kolejnym preparatem w palecie nowości firmy Intermag jest PLONOVIT ŻEL 20-20-20 + micro. Jest to wysoko skoncentrowany nawóz NPK z mikroelementami w formie żelu o zbilansowanym składzie mikroskładników i mikroelementów przeznaczonych do stosowania dolistnego. PLONOVIT ŻEL łączy w sobie zalety nawozu krystalicznego ze względu na wysoką zawartość składników pokarmowych z zaletami nawozu płynnego poprzez łatwe dawkowanie i sporządzanie cieczy użytkowej. Preparat można stosować w zbożach, rzepaku, kukurydzy, buraku, ziemniaku, drzewach owocowych, roślinach jagodowych, warzywach takich jak pomidor, papryka, warzywa dyniowate, cebulowe, kapustne, korzeniowe i strączkowe.

Ostatnim preparatem na liście nowości na 2018 rok firmy Intermag jest STRETCH, który ogranicza osypywanie się nasion rzepaku oraz nasion roślin strączkowych, jak również ogranicza porastanie ziarna w kłosach zbóż. W skład preparatu wchodzi sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC); jest to preparat biodegradalny, który jest w 100% bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

Preparat działa w ten sposób, że przy wysychaniu oprysku tworzy się cienka elastyczna powłoka na opryskanej powierzchni. Jest to powłoka półprzepuszczalna, która pozwala na odprowadzanie wody z opryskanej powierzchni, ale zapobiega przedostaniu się wilgoci do wewnątrz. Taka metoda zapewnia równomierne wysychanie komórek przy dojrzewaniu. Preparat zapobiega naprzemiennemu nawilżeniu i wysychaniu łuszczyn i strąków. STRETCH zapobiega przedostaniu się wilgoci do wnętrza kłosa i w pełni dojrzałych ziaren, a tym samym przedwczesnemu uruchomieniu enzymów proteazy, lipazy i innych hydrolitycznych inicjujących porastanie. Dawkowanie w rzepaku i zbożach wynosi 1 l/ha.

Anna Arabska