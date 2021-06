Intermag korzysta z wynalazków naukowców UMCS w Lublinie

W dniu 28 maja 2021 r. w Centrum Ecotech-Complex w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, której tematem było podpisanie umowy dotyczącej udzielenia licencji na 4 patenty pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, firmą Intermag z Olkusza oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Była to jedna z większych komercjalizacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W konferencji wzięli udział między innymi: rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. Zbigniew Pastuszak, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) – PIB w Puławach – prof. Wiesław Oleszek oraz dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS – Anna Grzegorczyk. INTERMAG reprezentowali między innymi: Prezes Zarządu Intermag sp. z o.o. z Olkusza – Hubert Kardasz oraz dyrektor Działu Badań i Rozwoju Intermag – Krzysztof Ambroziak.

Udzielenie licencji dotyczyło 4 wynalazków znajdujących się pod ochroną patentową, dotyczących sposobu otrzymywania oraz oczyszczania substancji sygnałowych produkowanych przez symbiotyczne bakterie wiążące azot (Rhizobium leguminosarum), zwanych czynnikami Nod. Substancje te wpływają na zwiększenie brodawkowania roślin bobowatych, tym samym zwiększają efektywność wiązania azotu atmosferycznego. Są one zalecane do łącznego stosowania z fungicydami podczas zaprawiania nasion, bądź też mogą stanowić dodatek do nawozów dolistnych. W przypadku gleb zasobnych w symbiotyczne bakterie wiążące azot czynnik Nod współdziała z obecnymi w glebie populacjami rodzimych bakterii symbiotycznych. Z kolei przy niskiej zasobności w rizobia preparat można stosować łącznie z bionawozami, które zawierają żywe rizobiowe mikrosymbionty, wspomagając powstawanie brodawek korzeniowych. Preparaty zawierające czynniki Nod mogą być stosowane w uprawach różnych gatunków roślin bobowatych.

Podczas Konferencji zwrócono również uwagę na możliwość stosowania preparatów zawierających rizobiowe czynniki Nod w uprawach innych gatunków roślin. Ich korzystne działanie ujawnia się w sposób bezpośredni – poprzez indukowanie aktywności merystematycznej, prowadząc do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego oraz w sposób pośredni, poprzez możliwość wykorzystania puli azotu wprowadzonego do gleby podczas uprawy roślin bobowatych przez roślinę następczą.

Polska firma Intermag podjęła się komercjalizacji preparatów opartych na czynnikach Nod. Działanie to bardzo dobrze wpisuje się w obecne trendy podejścia do produkcji żywności, w tym między innymi w założenia Dyrektywy azotanowej czy koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu oraz w działania wspierające zwiększenie bioróżnorodności, w tym wprowadzanie do płodozmianu roślin bobowatych.