Inteligentny pielnik Steketee IC-Weeder AI

Specjalista od mechanicznego zwalczania chwastów, firma Steketee należąca do firmy Lemken zaprezentowała właśnie jedno ze swoich najnowszych rozwiązań, czyli autonomiczny pielnik IC-Weeder AI, który może rozpoznawać pojedyncze rośliny.

Dzięki takiemu rozwiązaniu technika pielenia staje się jeszcze bardziej efektywna, jeśli sama maszyna jest w stanie odróżnić rośliny uprawne od chwastów i w rezultacie pracuje w ukierunkowany sposób. Aby osiągnąć takie efekty do gry musi wkroczyć sztuczna inteligencja (AI). Międzyrzędowy pielnik IC-Weeder AI w wersji z ulepszoną sztuczną inteligencją jest w stanie opielić pola, nawet w przypadku rozległego zachwaszczenia.

Jak wyjaśniają przedstawiciele firmy Steketee , aby osiągnąć cel, jakim jest autonomiczne rozpoznawanie roślin, oprogramowanie zintegrowane z IC-Weeder AI musiało najpierw poznać pewne cechy roślin uprawnych, a następnie połączyć je w celu stworzenia złożonych kontekstów w drugim kroku. Jest to możliwe dzięki algorytmowi opartemu na zasadzie „głębokiego uczenia”. W przypadku tej konkretnej maszyny rośliny buraków cukrowych były ręcznie znakowane na różnych etapach rozwoju. Algorytm wykorzystał następnie te dane do autonomicznego stworzenia metody identyfikacji roślin buraka cukrowego na podstawie ich profilu kolorystycznego, tekstury, kształtu, rozmiaru i położenia liści. Dzięki temu opielacz może pracować nawet w trudnych warunkach, które są zbyt skomplikowane dla konwencjonalnych systemów rozpoznawania obrazu, ponieważ system jest w stanie wyraźnie odróżnić rośliny uprawne od chwastów.

W Steketee IC-Weeder kamery poszczególnych rzędów są dobrze chronione i umieszczone wewnątrz obudowy, aby zapewnić ich niezawodne działanie bez wpływu warunków oświetleniowych otoczenia. Podczas przejazdu z IC-Weeder AI kamery przesyłają 30 obrazów na sekundę do komputera pokładowego, co daje współczynnik rozpoznawania roślin przekraczający 95 proc.. Sierpowate, sterowane pneumatycznie noże poruszają się w rzędach i okopują w odległości zaledwie dwóch centymetrów od każdej rośliny. Hydrauliczna, równoległa rama przesuwna zapewniać ma z kolei precyzyjne i niezawodne sterowanie maszyną w uprawie.

Nowy pielnik nie jest może zbyt szybki, ponieważ jego maksymalna prędkość pracy może wynosić 3 km/h co w połączeniu z szerokością roboczą 3 m daje wydajność na poziomie niecałego hektara na godzinę. Jednakże w obliczu coraz mniejszej liczby substancji aktywnych dostępnych do odchwaszczania i braku rąk do pracy może on stanowić ciekawą alternatywę dla większych producentów.