Inteligentny, automatyczny system rozładunku Krone ExactUnload nagrodzony na Agritechnice

Kolejnym z wyróżnionych srebrnym medalem rozwiązań nagrodzonych przez jury targów Agritechnica, jest system zaprezentowany przez firmę Krone. Inteligentny, automatyczny system rozładunku przyczep objętościowych pozwalać ma na dużo sprawniejszy a zarazem bezpieczniejszy rozładunek materiałów objętościowych takich jak np. sieczka z kukurydzy czy traw do silosów.

Praca transportowa podczas długich dni spędzonych na zbiorach jest z pewnością męcząca i wymaga ciągłej uwagi, niezależnie od tego, czy wiąże się to z załadunkiem na polu, jazdą po drodze czy rozładunkiem w gospodarstwie. Kierowca jest szczególnie obciążony, gdy wymagany jest rozładunek zebranego materiału na jak najszerszy obszar w silosie. Jest to ważne, aby umożliwić szybkie rozłożenie ładunku przyczepy i optymalne zagęszczenie, a tym samym osiągnięcie najlepszego możliwego wyniku zakiszania.

Dzięki Krone ExactUnload rozładunek nowych GX z przednią ścianą skierowaną do tyłu jest kontrolowany tak, aby transportowany materiał mógł być równomiernie rozłożony na wcześniej zdefiniowaną odległość. W tym procesie prędkość, z jaką ciągnik i przyczepa poruszają się w oknie prędkości (do 3,5 km/h), nie ma znaczenia. Gwarantować to ma, że nawet niedoświadczeni kierowcy zawsze mogą uzyskać optymalne rozłożenie materiału, a pojazdy do zagęszczania mają mniej materiału do rozgarnięcia, co przyczyniać się ma do bardziej równomiernego zagęszczania, a tym samym do wysokiej jakości kiszonki. Ponadto uzyskuje się oszczędność paliwa i czasu a materiał jest mniej spulchniany z powodu poślizgu kół ciągnika i przyczepy poruszającej się po pryźmie.

W uzasadnieniu werdyktu napisano również, że Krone ExactUnload jest systemem, który nie tylko zapewnia operatorowi maksymalny komfort i odciążenie, ale także może zmniejszyć liczbę błędów kierowcy, a tym samym wypadków, odciążając kierowcę, szczególnie podczas długich dni zbiorów i rozładunków do silosów.