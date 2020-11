Instrumenty finansowe w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej

Instrumenty finansowe dostępne w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) mają znaczny potencjał w zakresie przyczyniania się do realizacji ambicji Zielonego Ładu, a dokładniej strategii Farm to fork i Bioróżnorodności. Niemniej jednak potrzeby finansowe rolnictwa i sektora rolno-spożywczego pozostają wysokie. To jedne z kluczowych tematów omawianych na szóstej dorocznej konferencji UE na temat instrumentów finansowych EFRROW dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, która odbyła się 16 listopada 2020 r.

Wykorzystanie środków z instrumentów finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym pożyczek, gwarancji i różnych programów finansowych, zapewnia lepsze możliwości finansowania rolnikom i sektorowi rolno-spożywczemu, takie jak niskie stopy procentowe i korzystne warunki udzielania pożyczek.

Przyszłe propozycje Wspólnej Polityki rolnej obejmują instrumenty, które można wykorzystać do finansowania samodzielnego kapitału obrotowego, inwestycji, rabatów kapitałowych oraz przewidywać połączenia z dotacjami i dopłatami do oprocentowania. Mogą znacznie pomóc w realizacji naszych ambicji w zakresie Zielonego Ładu, wspierając na przykład zielone inwestycje i inwestycje oszczędzające koszty.

– Wspólna polityka rolna będzie miała kluczowe znaczenie dla przewodzenia zielonej transformacji w rolnictwie. Przyszła WPR, która jest obecnie negocjowana ze współprawodawcami, musi być ambitna i oferować odpowiednie narzędzia zachęcające do zrównoważonych praktyk rolniczych. Jednak to nie wystarczy, jeśli rolnicy nie mają środków na inwestowanie np. W zielone technologie. Dlatego też zwiększyliśmy atrakcyjność instrumentów finansowych w ramach przyszłej WPR, dając możliwość ich wykorzystania w ramach wszystkich odpowiednich celów strategicznych. Współpracujemy i będziemy współpracować z EBI i państwami członkowskimi, aby zapewnić naszym rolnikom i przedsiębiorstwom wiejskim jak najlepszy dostęp do finansowania oraz pomóc im w przejściu na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe – mówił w trakcie konferencji Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds.] rolnictwa i Rozwoju obszarów wiejskich

– EBI, jako Bank Klimatyczny UE, odgrywa kluczową rolę we wspieraniu agendy zielonej transformacji w Unii Europejskiej. Rolnictwo i biogospodarka są priorytetami EBI i mają znaczenie dla podjęcia wielu tematów politycznych, takich jak ochrona klimatu i środowiska, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także integracja społeczna i gospodarcza w całej Unii. Jednocześnie musimy zapewnić dostawy zdrowej i zrównoważonej żywności oraz biomateriałów. Wyzwania te nie zostaną przezwyciężone samym finansowaniem publicznym, dlatego uważamy, że instrumenty finansowe mają do odegrania kluczową rolę w mobilizowaniu większej ilości zasobów i wiedzy również z sektora prywatnego, prawdopodobnie umożliwiając bardziej wydajne i efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów publicznych – dodał Christian Kettel Thomsen, wiceprezes EBI.

Od 2016 roku poczyniono znaczne postępy w wykorzystaniu instrumentów finansowych EFRROW. Do tej pory 11 państw członkowskich (Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania)zaprogramowało łącznie 614 mln EUR środków z EFRROW na instrumenty finansowe w 32 programach rozwoju obszarów wiejskich. Podpisane umowy o finansowaniu między instytucjami zarządzającymi EFRROW a zarządzającymi funduszami wynoszą 26. Do tej pory łącznie 178 mln euro finansowania z EFRROW zostało rozdzielone w formie pożyczek lub gwarancji, które przyciągnęły dalsze 398 mln euro dodatkowego finansowania (krajowe i prywatne).