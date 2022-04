Insektycydy na chowacze łodygowe w rzepaku

Obecnie chowacze łodygowe coraz liczniej atakują rzepak ozimy. W pierwszej kolejności nalatuje chowacz brukwiaczek, krótko po nim chowacz granatek. Podpowiadamy, jakie insektycydy zastosować przeciwko chowaczom łodygowym w rzepaku ozimym.

Ogrzanie się gleby do temperatury ok. 5-7°C to sygnał dla pierwszych aktywności chowacza brukwiaczka. Masowy pojaw szkodnika w plantacjach rzepaku ozimego obserwujemy przy temperaturze powietrza ok. 10-12°C. Chowacz czterozębny pojawia się krótko po brukwiaczku, najczęściej na przełomie marca i kwietnia.

Próg ekonomicznej szkodliwości chowaczy:

brukwiaczek – 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 do 4 chrząszczy na 25 roślinach:

czterozębny – 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.

Do zwalczania chowaczy łodygowych w rzepaku zarejestrowanych jest kilkanaście substancji czynnych insektycydów.

Insektycydy do stosowania w temperaturze poniżej 20°C z grupy pyretroidów i etery arylopropylowych:

przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi – alfa-cypermetryna (ostatni sezon stosowania), deltametryna, gamma-cyhalotryna, lambda-cyhalotryn, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna (ostatni sezon stosowania), etofenproks

przeciwko chowaczowi czterozębnemu – alfa-cypermetryna (ostatni sezon stosowania), cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, etofenproks

Insektycyd do stosowania w temperaturze powyżej 15°C z grupy fosforoorganicznych przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi i czterozębnemu – fosmet (ostatni sezon stosowania)

Insektycydy do stosowania w szerokim zakresie temperatur przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi i czterozębnemu – acetamipryd z grupy neonikotynoidów, mieszania fabryczna acetamipryd i lambda-cyhalotryna (neonikotynoid z pyretroidem), indoksakarb z grupy oksadiazyn.