Insektycyd z adiuwantem za 1 zł. Promocja KSC na walkę z szarkiem komośnikiem

Krajowa Spółka Cukrowa wspiera ochronę plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem na terenach zagrożonych w okresie wiosennym zniszczeniem plantacji przez szkodnika.

Szarek komośnik Bothynoderes punctiventris jest w ostatnich latach dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego w okresie wiosennym, głównie w rejonie południowo-wschodniej Polski. Wiosenne pojawienie się szkodnika jest stale monitorowane przy wykorzystaniu pułapek feromonowych, których zakup organizują służby surowcowe w cukrowniach KSC.

Intensywny żer szkodnika przyczynia się do całkowitego niszczenia części zielonych i zamierania młodych roślin, co prowadzi do zmniejszenia obsady, a w konsekwencji do obniżenia plonu korzeni. Ze względu na biologię szkodnika skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna, gdyż wychodzenie szarka z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. W okresie nasilonego występowania szkodnika znane są przypadki zniszczenia kilkuhektarowych plantacji przez szarka komośnika w ciągu kilku godzin.

Propozycja KSC

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodowane żerowaniem szkodnika Zarząd KSC podjął 4 kwietnia br. decyzję o wsparciu plantatorów w ochronie plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem. Udzielone wsparcie obejmuje możliwość nabycia środków do insektycydowej ochrony plantacji wraz z adiuwantem w promocyjnej cenie 1 zł.

Warunki skorzystania z oferty

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wystawienie co najmniej jednej pułapki feromonowej na plantacji buraków cukrowych, prowadzenie monitoringu plantacji pod kątem wystąpienia szarka komośnika oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odłowione szkodniki.

Wsparcie dotyczy zakupionych w cukrowniach KSC preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej na szarka komośnika obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus na areał nie większy niż podany w umowie kontraktacyjnej.

Szczegółowe informacje zainteresowani Plantatorzy mogą uzyskać u Inspektorów surowcowych oraz w cukrowniach KSC.

Warunki kontraktacyjne na 2022

W ostatnim czasie w KSC wprowadzona została także dodatkowa premia w wysokości 1000 zł netto za każdy hektar plantacji buraka cukrowego zasianego w sezonie 2022 roku, a wypłaty będą realizowane już do końca czerwca.

Jednocześnie podkreślamy, że KSC w tym sezonie, zgodnie z umową, oferuje Plantatorom nie mniej niż 35 euro za 1 tonę buraków kontraktowanych 16%, a w przypadku korzystnych warunków finansowych Spółki jest możliwość do dalszych rozmów. W sezonie 2022 wprowadzony zostanie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych.

Ponadto, każdy z Plantatorów poza najwyższą stawką w kraju może także liczyć na szereg działań wspierających ze strony Spółki. Począwszy od wsparcia agrotechników, poprzez szkolenia agrotechnicznych, programy ochronne oraz wsparcie Programu Pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników.