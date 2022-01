Insektycyd fosmet wycofany

Komisja Europejska zdecydowała o cofnięciu zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające fosmet.

Rozporządzenie wykonawcze 2022/94 w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 wskazuje, że mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie udało się wyeliminować obaw związanych z przedmiotową substancją czynną. W rezultacie zatwierdzenie substancji czynnej fosmet nie zostaje odnowione.

Do dnia 1 maja 2022 r. państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające fosmet jako substancję czynną. Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie upływa dnia 1 listopada 2022 r.