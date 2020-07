Innvigo zaprasza na spotkanie online

Innvigo zaprasza rolników na kolejną transmisję internetową na żywo. 9 lipca o godz. 16 zaprezentowane zostaną efekty doświadczeń polowych, preparaty składające się na kompleksową technologię ochrony rzepaku ozimego, a także zaprawy i pakiety herbicydów zbożowych. Widzowie poznają też specjalne jesienne promocje, jakie firma przygotowała dla plantatorów rzepaku i zbóż.

– Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie online, które odbędzie się już 9 lipca. Między innymi odwiedzimy wtedy kilka z naszych licznych poletek doświadczalnych, gdzie sprawdzaliśmy w praktyce działanie preparatów Innvigo, żeby zarekomendować użytkownikom najskuteczniejsze rozwiązania do jesiennej ochrony zbóż ozimych i rzepaku ozimego. To kwestie bardzo ważne, ponieważ zbliża się siew ozimin, a wraz z nim wybór sposobów ochrony tych upraw. Wspólnie z naszymi ekspertami pomożemy rolnikom przygotować się do sezonu jesiennego. Od decyzji, jakie zostaną podjęte już teraz, zależy kondycja roślin w kolejnych miesiącach – mówi Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych.

– W Innvigo wiemy, że ochrona powinna być skuteczna, ale to nie znaczy, że droga. Dlatego przygotowaliśmy dla Klientów atrakcyjne promocje, które pozwolą skorzystać z naszych technologii w dobrej cenie – dodaje.

Tematem najbliższej relacji na żywo będzie jesienna ochrona upraw ozimych. Specjaliści przedstawią wyniki doświadczeń polowych, rekomendowane produkty i kompleksową technologię ochrony rzepaku ozimego, oferowaną przez Innvigo w promocyjnych cenach.

Drugi ważny wątek to ochrona zbóż. Szczególny nacisk zostanie położony na zaprawy. To temat bardzo aktualny, ponieważ niezwykle silne porażenie kłosów chorobami fuzaryjnymi, jakie obecnie jest obserwowane na polach, w dużej mierze stanowi efekt nieprawidłowego doboru zapraw, którymi wykonywany był pierwszy, tak istotny zabieg przeciwko fuzariozom. Jak wynika z obserwacji, kolejne kroki – czyli ochrona podstawy źdźbła i ochrona kłosów – mogą okazać się niewystarczające, jeżeli wcześniej ziarno nie zostało odpowiednio zaprawione. Omówiona zostanie także jesienna ochrona herbicydowa zbóż i dostępne w sprzedaży pakiety produktów do tego celu.

Transmisję, która rozpocznie się 9 lipca o godz. 16.00, można obejrzeć na stronie: https://youtu.be/jkniXRyzRM0. Na platformie: www.innvigo.com/dnipola dostępny jest zapis Wirtualnych Dni Pola, które odbyły się w czerwcu, a także wiele nagrań z przebiegu doświadczeń w poszczególnych lokalizacjach badawczych.